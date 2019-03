Artesanato, shows e produtos vindos direto do campo, como geleias de frutas e carne de lata, são algumas das atrações do “Conexão: Sabor, Arte e Negócio”, circuito gastronômico promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros. O evento, que acontecerá de 12 a 14 de abril, além de série de atrações aos visitantes, oferecerá cursos de capacitação para produtores rurais e familiares.

Realizado em parceria com o Sistema Faemg/Senar, o evento busca valorizar os produtos da região, feitos artesanalmente e de valor muito menor do que os industrializados. Quem passar pelo local poderá saborear geleias a base de frutas e pimentas, carnes embutidas e defumadas e ainda curtir shows com artistas regionais.

O sindicato também oferecerá cursos de capacitação profissional e oficinas de produção de polpas de frutas e frutos do cerrado norte-mineiro, como manga, buriti, pequi e umbu.

Os participantes poderão fazer curso de manejo da produção de carne na lata e cinco tipos de linguiça.

Para esse circuito, serão ofertadas apenas dez vagas para cada curso, por isso, os interessados devem se apressar para se inscrever nas oficinas. Podem participar produtores rurais cadastrados ou não no Sindicato Rural e familiares. A capacitação é gratuita. As inscrições devem ser feitas com antecedência pelo telefone 3215-1058.

“Os treinamentos são realizados por instrutores altamente qualificados do Senar Minas e têm como público-alvo o produtor rural e a família”, diz o mobilizador do sindicato, Amarildo Borges.

O Sindicato Rural de Montes Claros também oferece formação profissional semanalmente. “São mais de 300 cursos em nosso catálogo, entre formação profissional rural e promoção social. Para conhecer as opções e levar os treinamentos para a comunidade, basta nos procurar na sede do sindicato”, explica Amarildo.

A abertura do “Conexão: Sabor, Arte e Negócio” será a partir das 20h de 12 de abril, no Centro de Convenções do Parque de Exposições João Alencar Athayde.

No dia 13, as aulas começarão às 10h e a programação cultural às 20h. No domingo, os cursos serão ministrados às 9h – o circuito termina às 14h com apresentações de bandas regionais.