Em pouco mais de 60 horas de vacinação contínua no fim de semana, Montes Claros conseguiu imunizar 51,6% da população maior de 30 anos na cidade contra a Covid-19. O “Arraiá VacinaMOC”, que começou na manhã de sexta-feira e só terminou às 22h de domingo, superou as expectativas, segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta.

O município estimava receber cerca de 15 mil pessoas, podendo chegar a 20 mil, no drive-thru do Montes Claros Shopping. Mas o número de montes-clarenses que buscaram a primeira dose contra o novo coronavírus chegou a 20.657. “Foi um arraso. Para atender todo mundo, estendemos por mais duas horas o funcionamento no domingo”, conta Dulce.

Mais de mil profissionais participaram do mutirão, que contou ainda com 300 acadêmicos da área de saúde voluntários. “Todos estavam muito empenhados e foram contagiados pelo entusiasmo dos moradores. Foi uma ação que renovou a esperança de todo mundo. É como enxergar uma luz no fim do túnel”, diz Dulce Pimenta.

Com o resultado do mutirão, Montes Claros chegou à marca de 180 mil vacinados com a primeira dose contra a Covid. O número representa 56,9% das 316 mil pessoas maiores de 18 anos que podem receber a proteção, segundo levantamento da prefeitura.



ALEGRIA

Quem pôde receber a primeira dose não conseguia esconder a alegria. “Não tive medo. Ao contrário, estava contando as horas para receber a vacina. Dói um pouco, mas a sensação de estar vacinada é ótima. Tive um pouco de febre no dia seguinte, mas tomei o remédio e passou”, conta a empresária de moda Bruna Miyata, que aos 34 anos foi vacinada na madrugada de sexta para sábado ao lado de três amigos.

“Fomos juntos porque um deles tem 38 anos e calculamos que, até chegar a nossa vez na fila, já estaria na minha idade. Ficamos cerca de duas horas na fila, mas estava tranquila e deu tudo certo. O melhor é que tomamos a vacina de dose única”, complementa Bruna, que assim como os amigos foi imunizada com a Janssen. Além desta vacina, foram utilizadas a AstraZeneca e a Pfizer.

Para o empresário do setor de bar e restaurante Rodrigo de Paula, esse tipo de ação deveria ser feita outras vezes para contemplar outras faixas etárias e dar agilidade ao processo. “O mais interessante da sexta-feira foi a dose única da Janssen. Tive a grata surpresa de ser vacinado com esse imunizante e não tive efeito colateral. Fiquei muito satisfeito. A gente torce para que a segurança fique mais restabelecida e, assim, a gente possa trabalhar. Peguei fila sim, mas nada que me desmotivasse. Achei até rápido”, afirma Rodrigo.

A fila fez a publicitária Desirre Lira adiar o tão sonhado momento. “Estive no domingo três vezes. De madrugada, de manhã e à tarde. Mas a fila estava quilométrica. Não imaginava que estaria assim. Por problemas pessoais não pude ficar e esperar. Estou ansiosa para ser vacinada e esta semana eu consigo, se Deus quiser. E que venha qualquer um dos imunizantes, pois será bem-vindo”, disse.



DESCANSO

A aplicação da vacina contra a Covid foi suspensa em Montes Claros nesta segunda-feira (12) para que o município pudesse se organizar, após o “Arraiá”, e para que os profissionais pudessem descansar.

A vacinação retorna nesta terça-feira ainda para a faixa de 30 anos ou mais, de forma a atender o restante desse público. “Assim que a imunização dessa faixa etária atingir um número maior de pessoas, passamos para outro grupo”, afirma Dulce.

Nesta etapa todos os locais de vacinação voltam a funcionar. Nas salas de vacina das unidades de saúde o horário é de 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. Nas salas de vacina dos dois shoppings, o horário é de 10h às 21h. No Walk-Thru da Praça de Esportes, o atendimento vai de 8h às 15h; e no Drive-Thru do Montes Claros Shopping, o horário é de 10h às 21h, de segunda a sexta-feira e de 8h às 20h aos sábados e domingos.