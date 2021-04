Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa chegando e muita gente está se preparando para a ocasião. Enquanto a maioria das pessoas prefere o bacalhau, outras podem escolher peixes como estrelas do almoço. Mas essas não são as únicas opções.

Para quem é vegetariano ou vegano, ou ainda não está conseguindo encaixar o valor dos pescados no orçamento, o chef Jonas Saccheto separou uma receita deliciosa, que substitui o tradicional peixe por banana-da-terra.

A mistura equilibrada de doce com salgado costuma surpreender. Aproveite que você está em casa e prepare essa refeição pra lá de exótica!



Moqueca de Banana-da-Terra

Cebola picada - 1 unidade

Alho picado - 6 dentes

Azeite de dendê - 20 ml

Banana-da-terra cortada em quatro - 12 unidades

Sal – o suficiente

Suco de limão – 4 unidades

Tomate sem pele em rodelas - 4 unidades

Pimentões em rodelas - 1 unidade de cada tipo (cor)

Cebola em rodelas - 2 unidades

Salsinha, cebolinha e coentro repicados - 1 xícara

Pimenta de cheiro ardida repicada - 2 unidades

Leite de coco - 200 ml



Modo de preparo:

Temperar as bananas com sal e limão. Refogar no dendê a cebola picada e o alho. Desligar a panela e montar a moqueca. Fazer uma cama com a metade das rodelas (tomate, pimentões e cebola). Colocar as bananas, a pimenta de cheiro ardida e metade do cheiro verde.

Cobrir com a outra metade das rodelas (tomate, pimentões e cebola). Ligar a panela para cozinhar a moqueca. Quando as bananas estiverem macias, desligar, regar com o leite de coco e revolver a panela. Salpicar a metade restante do cheiro verde. Está pronto. Servir acompanhada de arroz branco.

Sobre Jonas Cotta Sacchetto

Possui formação em gastronomia e formação em sommelier pelo Senac (SP). É pós-graduado em Docência de Ensino Superior e Gestão e Planejamento Educacional: Ênfase em Empreendedorismo, Tecnologia e EaD. Atua como coordenador e docente do curso de Gastronomia da Funorte. Experiência na prestação de serviços e consultoria para bares, restaurantes e buffets. Atua também em planejamento e organização de eventos.