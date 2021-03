Após uma semana de lockdown determinado pela “Onda Roxa”, Montes Claros e o Norte de Minas não conseguiram ainda barrar a alta de casos de Covid-19, situação que estrangula o sistema de saúde.

Nesta segunda-feira, a maior cidade da região e referência para 95 municípios registrou mais um recorde de casos e mortes: foram 434 novos casos e 16 mortes confirmados nesta segunda-feira (15).

Com esses novos registros, Montes Claros soma 21.895 casos positivos de Covid-19 e 383 óbitos pela doença. Apesar do lockdown decretado, muita gente insiste em sair, frequentar bares e se aglomerar em casa, o que favorece a curva ascendente no município.

A Guarda Municipal tem feito fiscalizações constantes, com apoio da PM, e mais de 20 autuações já foram feitas. No fim de semana, um bar, no bairro Renascença, após denúncia, foi flagrado funcionando de portas fechadas. O dono foi levado para a delegacia e multado em R$ 1.374. Os dez clientes que estavam no local também foram conduzidos e multados em R$ 458 cada. Os telefones para denúncias são 153 e 190.



EXPLOSÃO

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, em entrevista à TV local, a cidade chegou à marca de 61 mortes nos 12 primeiros dias de março – número maior do que o registrado em agosto de 2020, quando Montes Claros registrou o pico da pandemia.

“Se precisarmos de um leito para tratamento de um caso grave de Covid, Montes Claros não tem esse leito”, alerta a secretária.

Os hospitais da cidade continuam emitindo notas diariamente reiterando a situação de ocupação máxima e reforçando que não há leitos disponíveis para pacientes de Covid-19.

No Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, a chegada de ambulâncias com pacientes é constante. “Abrimos mais dez leitos clínicos no fim de semana. Estão todos ocupados”, afirma a diretora da unidade, Ana Paula Nascimento.

O hospital, que é porta de entrada para pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus no Norte de Minas, conta com 20 leitos de UTI, 25 de suporte ventilatório e 42 de clínica médica Covid.



ESTADO

O NORTE procurou a Secretaria de Estado de Saúde para falar sobre a crise na região e a dificuldade dos municípios em comprar oxigênio, como foi mostrado na edição do último sábado. Em nota, a pasta informou que está “acompanhando sistematicamente a situação do Norte de Minas, bem como todas as regiões do Estado, no que diz respeito às medidas de prevenção e planejamento para o restauro da saúde pública. A rede hospitalar dos municípios do Norte de Minas está operando com capacidade máxima para pacientes com Covid-19. Em virtude desta situação, em 7/3 a macrorregião do Norte foi integrada à Onda Roxa, do Minas Consciente. Esta categoria abriga medidas mais restritivas, no intuito de restabelecer a rede de saúde da região”.