A Alpargatas – Havaianas – doou 10 mil testes sorológicos para a detecção do novo coronavírus para a Secretaria de Saúde de Montes Claros. A iniciativa faz parte do projeto “Rede do Bem”, criada pela empresa para ajudar a sociedade no combate à Covid-19.

Em abril, o Instituto Alpargatas fez a doação de 30 mil máscaras para as unidades de saúde do município. Em Montes Claros, 57 pessoas já testaram positivo para o coronavírus.

A entrega dos kits favorece a ampliação da testagem e de diagnósticos, tão necessária para melhor combate à Covid-19. Os exames serão feitos através da parceria com os laboratórios Santa Clara, o maior no ramo de análises clínicas da região.

Desde o início da pandemia, a Alpargatas tem realizado ações através das marcas Havaianas, Osklen e Mizuno, para promover iniciativas em duas grandes frentes de apoio – à saúde e às comunidades vulneráveis. As ações realizadas no Brasil, se somadas, beneficiam a sociedade em mais de R$ 40 milhões.

A distribuição dos testes ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo protocolos estabelecidos pelo município. No mês passado, o material doado pela instituição foi destinado aos hospitais Aroldo Tourinho, Dilson Godinho, Hospital Universitário, HC Mário Ribeiro, Prontosocor, Santa Casa e Samu, que também receberam 10 mil pares de sandálias Havaianas.



PRODUTOR RURAL

A partir do dia 1° de junho, o Sistema Faemg/Senar Minas distribuirá mais de 30 mil máscaras para produtores rurais que continuam trabalhando no Mercado Municipal de Montes Claros.

No início de maio, a instituição entregou 20 mil máscaras para os produtores cadastrados na agricultura familiar, para que pudessem continuar com a colheita de café, cana e grãos.

As máscaras estão sendo produzidas por instrutores dos cursos de Artesanato do Senar, em parceria com Sindicatos de Produtores Rurais, mobilizadores e ex-alunos.

A entrega dos equipamentos de proteção individual (EPIs) aos produtores segue a cargo dos Sindicatos Rurais, sob a coordenação dos dez Escritórios Regionais do Sistema Faemg.

Interessados em saber como receber as doações devem fazer contato com o Sindicato ou Escritório Regional de sua região.