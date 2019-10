A Infraero abrirá, em 6 de novembro, edital de licitação para a contratação de empresa que desenvolverá os projetos básicos e executivos para expansão do Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros. O terminal de passageiros passará por reforma, ampliação e modernização. A previsão é a de que as obras comecem no primeiro semestre de 2020, com conclusão em 2021.

Com a expansão, o Mário Ribeiro poderá receber 1,5 milhão de passageiros por ano – atualmente são 800 mil. A obra faz parte do pacote de melhorias previstas para o aeroporto norte-mineiro, que já contou com a reforma na pista.

Em agosto, O NORTE publicou matéria mostrando que a cidade ganhava mais um voo para a capital mineira graças a essa intervenção.

Atualmente, o Mário Ribeiro opera diariamente das 5h à 1h, e conta com seis voos diários das companhias Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Gol Linhas Aéreas. Esses voos interligam Montes Claros a Confins (BH) e Guarulhos (SP), além de conexões a partir da capital mineira.



AS INTERVENÇÕES

De acordo com a Infraero, serão investidos R$ 5 milhões na ampliação do espaço físico do terminal, que passará de 733 m² para 1.857,61 m² – 153% de aumento.

A área de embarque terá uma expansão de 458%. Serão criados novos espaços, instalados novos assentos e os sanitários serão ampliados. Já a sala de desembarque terá área ampliada em 66%.

As áreas de circulação e de disposição dos carrinhos de bagagem serão reformuladas e o terminal receberá um espaço para a instalação de balcões de apoio às companhias.

O espaço do check-in, que terá um aumento de 90%, ganhará dois novos balcões, além de totens de autoatendimento das companhias aéreas, bem como um conjunto de balança e esteira injetora por balcão.

Além disso, o saguão de passageiros, que terá área 114% maior do que o atual, ganhará espaços distintos e adequados para circulação e formação de filas e uma porta de acesso exclusivo para o desembarque.

“Essas mudanças aumentarão o nível de conforto e serviços oferecidos aos passageiros, além de aprimorar a infraestrutura para a operação das companhias aéreas”, afirmou o superintendente do aeroporto, Michael Crestani.



O AEROPORTO

Com 38 anos de operações, o Aeroporto de Montes Claros é o único da região Norte de Minas com voos comerciais, sendo fundamental para o deslocamento de passageiros, pois o local abriga universidades e um polo industrial do Estado, atraindo principalmente executivos, empresários, professores e universitários.