Montes Claros vai fechar o cerco a quem insiste em desrespeitar as regras de segurança sanitária estipuladas nos decretos municipais para barrar o avanço do novo coronavírus. As fiscalizações para coibir festas clandestinas, aglomerações e eventos irregulares serão intensificadas já a partir desta quinta-feira (24) e seguirão por 15 dias. A medida foi tomada após a reunião do Comitê de Combate à Covid-19 na cidade, nesta quarta-feira (23).

De acordo com o tenente-coronel Giovane Rodrigues de Oliveira, do 10º Batalhão da Polícia Militar, a situação é preocupante. “Temos um estado de alerta para o agravamento da pandemia e, para evitar que tenhamos medidas mais restritivas, vamos adotar, nos próximos 15 dias, uma intensificação da fiscalização para coibir festas clandestinas, principalmente nas zonas rurais e nas saídas da cidade”, afirma o militar.

Outra medida adotada é aumentar o rigor na aplicação e cumprimento de multas. “Agora, por meio da procuradoria do município, estaremos com notificações para interdição de estabelecimentos que reincidam no descumprimento das regras sanitárias”, diz o tenente-coronel.

Também participaram da reunião representantes dos setores de bares e eventos da cidade. “Nesta reunião tivemos o cuidado de convidar o representante da Abrasel (Associação de Bares, Restaurantes e Similares), Rodrigo de Paula, e o representante do setor de eventos, Luiz Fernando Aguiar Nobre. Entendendo a necessidade que o município tem de fiscalização neste momento. Todos os hospitais estão com lotação quase no limite”, destaca o secretário de Defesa Social, Anderson Chaves.

Segundo o secretário, serão feitas blitze nos quatro principais acessos da cidade. “Também teremos nos finais de semana a ocupação das forças de segurança na avenida Deputado Esteves Rodrigues para coibir os rolezinhos. Estaremos junto com o Corpo de Bombeiros fiscalizando os espaços de eventos para coibir aglomerações e, por consequência, o aumento da pandemia em nossa cidade”.

O secretário ressalta ainda que este fim de semana se celebra o dia de São João, data marcada por festas tradicionais na cidade, mas que não poderão acontecer. “O serviço de inteligência da PM e da Guarda Municipal estão monitorando as redes sociais e estaremos coibindo os eventos clandestinos na cidade”, enfatiza Anderson Chaves.



NOVA ONDA

A secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, alerta para o fato de que há uma previsão do Estado para a ocorrência de uma terceira onda no fim deste mês e início de julho. “Antes disso já tivemos uma piora dos indicadores epidemiológicos da pandemia. Estamos num limiar crítico e, se tivermos uma piora, entraremos naquele limite de ter medidas mais restritivas. Essa reunião foi para alertar e tentar, com todas as medidas de segurança já estabelecidas, mantermos um controle da situação para que não tenhamos indicadores desfavoráveis, forçando o município a criar mais medidas de restrição”, destaca Dulce.

A secretária atribui a piora dos dados à flexibilização de todos os setores e um relaxamento das medidas de segurança por parte da população, tanto pela flexibilização quanto pelo aumento da vacinação, o que causa em quem já recebeu a dose a sensação de estar protegido.

Setor de eventos pede isonomia nas regras

Durante o encontro, o diretor da Associação Mineira de Eventos e Entretenimento (Amee), Luis Fernando Aguiar Nobre, solicitou ao município a revisão do Decreto 4229/2021, que restringiu o funcionamento das casas de festas e eventos ao limite máximo de 30 pessoas por evento.

Ele destaca que a maioria dos espaços possui condições de funcionar conforme os protocolos de segurança impostos pelo decreto 4224/2021.

A resposta dos gestores foi de que o município segue as regras do plano Minas Consciente, que impõe essa limitação na “Onda Vermelha”. “Entretanto, já existem outros setores trabalhando de forma exemplar, respeitando os protocolos de segurança, mesmo não seguindo as recomendações do plano estadual, mas autorizados pelo decreto municipal. Sendo assim, a AMEE-Norte solicita que seja aplicada a isonomia entre os setores econômicos, permitindo que todos tenham as mesmas oportunidades”, destacou a associação em nota após o encontro.

O procurador-geral do Município, Otávio Rocha, informou que o prefeito tem tomado medidas sempre ouvindo a área técnica, o comitê de enfrentamento e aqueles que possam contribuir no quadro de enfrentamento da pandemia na cidade.