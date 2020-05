Nesses tempos de sofrimento e crise, ações de solidariedade vêm fazendo a diferença na vida de quem precisa de auxílio. No último sábado, a Igreja Adventista de Montes Claros, localizada na avenida Francisco Gaetane, promoveu uma ação solidária, iniciativa do projeto Asa – Ação Solidária Adventista do bairro Major Prates.

Em poucos dias, o projeto arrecadou dezenas de cestas básicas, que foram direcionadas para famílias carentes de diversos bairros, como são Geraldo II, Castelo Branco, Itatiaia, Distrito Industrial, Major Prates, Residencial Vitória, Eldorado e Guarujá.

Christiane Maciel, uma das voluntárias, explica que muitas famílias estão cadastradas no Asa, e vêm sendo acompanhadas há algum tempo pelos adventistas. A ideia é continuar apoiando estas famílias.

“Para mim, é muito gratificante me envolver nesse trabalho e saber que através dele podemos saciar a fome de várias famílias. Ver as pessoas indo embora com um sorriso estampado na cara, não tem nada que pague essa sensação de dever cumprido”, diz.

Soledade Ferraz, diretora da Asa do bairro Major Prates, destaca a união entre e a equipe como algo extremamente importante para o êxito da campanha. Ela salienta que a ajuda ao próximo é o evangelho na prática.

“Temos uma equipe que tem Deus à frente, assim podemos fazer muito mais. Acredito que esta experiência é o evangelho na prática. Entendo que Deus está nos concedendo a oportunidade de ajudar o próximo”, ressalta.

O pastor Flavio Souza, líder da ASA para o Norte e Noroeste de Minas, reconhece a importância do papel social realizado pela Igreja Adventista, não apenas em Montes Claros, mas em toda a região e o país.

Ele enfatiza que este é o momento de servir o próximo nas suas diferentes necessidades. Flavio lembra que diversas ações sociais já são realizadas por esta denominação religiosa durante o ano, e que estas se intensificaram com a chegada da pandemia do coronavírus.

“A igreja se torna relevante servindo a comunidade, que se sente provida em algumas das suas necessidades com as ações sociais promovidas pela Igreja Adventista”, ressalta o pastor.

Um dos coordenadores da campanha, o pastor Gustavo Duarte conta que as famílias já recebem atendimento constante da igreja, isto em todas as áreas. “Neste momento de pandemia, muitos perderam os empregos, e a igreja auxilia suprindo um pouco do que está faltando para manutenção destas famílias”.