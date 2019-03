Depois de três meses com as ruas no escuro, São João da Vereda, comunidade rural de Montes Claros, volta a ter iluminação nas vias. No entanto, a Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (Esurb) começou a trocar as lâmpadas queimadas dos postes da comunidade por usadas. Incandescentes, consomem mais energia e foram retiradas de postes de Montes Claros, que passam a ter lâmpadas de LED, consideradas mais econômicas.

O reaproveitamento das peças para iluminação pública da comunidade rural gerou revolta nos moradores e levou o vereador Valcir da Ademoc (PTB) a subir à tribuna da Câmara para denunciar o tratamento dado à região.

Segundo o parlamentar, além de as lâmpadas serem usadas, somente 40 postes receberam iluminação.

“A comunidade sem luz fica perigosa, pois tem muito mato, servindo de esconderijo para assaltantes. Temos que garantir um serviço de qualidade, pois há verba para isso”, denunciou o vereador.

O parlamentar lembrou que lâmpadas incandescentes não são mais recomendadas devido ao alto consumo de energia elétrica, principalmente em zonas rurais, onde é preciso mais claridade.

São João da Vereda fica a 40 quilômetros da sede de Montes Claros e possui 1.402 habitantes. Todo o trecho é de estrada de terra. Morador há 40 anos da comunidade, o aposentado Camilo Aparecido afirma que vários pedidos foram feitos à prefeitura para que a instalação de lâmpadas fosse feita, mas nenhum era atendido.

“Aqui fica um breu. Temos muitos lotes vagos e também a vegetação natural, o que deixa as ruas ainda mais perigosas sem a iluminação”, reclama o morador.



ATRASO

O presidente da Esurb, Sérgio Pires, assumiu que as lâmpadas colocadas em São João da Vereda realmente são usadas e que foram retiradas de postes de Montes Claros.

Pires disse que, mesmo sendo usadas, as lâmpadas estão em perfeito estado e que só poderá substituí-las pelas de LED quando fizer toda a troca de lâmpadas de Montes Claros. Até o momento, 10 mil lâmpadas incandescentes foram substituídas pelas de LED nas ruas da cidade, mas ainda faltam 29 mil.

“Tivemos um atraso no fornecimento das lâmpadas e no processo licitatório. Para não deixar os moradores de São João sem energia, colocamos as lâmpadas que retiramos da cidade e instalamos na comunidade. Isso foi uma medida emergencial”, explica Pires.