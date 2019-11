A maior parte dos focos de mosquito da dengue encontrados durante o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (Liraa), em Montes Claros, estão em tambores e caixas d’água instaladas no solo. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o armazenamento de água para consumo humano abriga 53% dos focos na cidade.

Em segundo ficam os vasos com plantas, pingadeiras, recipientes de degelo de geladeiras, bebedouros e objetos religiosos, com 22,2%. Depósitos fixos como tanques de alvenaria, materiais em obras, borracharias, calhas e ralos representam 20,7%.



LIMPEZA

O hábito de armazenar água em caixas e tambores ao nível do solo é comum em regiões com escassez de água. O CCZ alerta que é preciso realizar limpeza periódica, pelo menos uma vez por semana, e confirmar a vedação dos tambores, tanques, e qualquer outro reservatório, já que o ciclo de reprodução do mosquito leva de sete a dez dias.

O coordenador do CCZ, Flamarion Cardoso, afirmou que o ideal é buscar maneiras de vedar as caixas d’água além da tampa, com utilização, por exemplo, de lonas plásticas.

Também são importantes as ações simples de manter o ambiente limpo e evitar água parada até mesmo nos pequenos objetos. O levantamento mostrou ainda que 96,1% dos focos foram encontrados nas residências.

O levantamento, realizado no início de outubro, apontou infestação de 3,4% na cidade, índice que representa médio risco. A pesquisa anterior, realizada em janeiro, demonstrou um valor de alto risco, com 5,9% de índice de focos do mosquito da dengue.

Neste último, 14 bairros tiveram índice de focos de dengue igual ou superior a 10%, são eles: Vila Sion (25%), Conjunto Havaí, (16,7%), Santo Expedito (14,2%), Vila Tupã (12,9%) e Residencial Tancredo Neves e Bela Paisagem (12,5), Vila Áurea (12,1), Jardim Panorama (11,9), Jardim São Luís (11,7), Melo e Jardim Palmeiras (10,3), Vila Mauricéia, Cohab Santos Dumont, Vila João Gordo (10%).

Quem identificar focos de dengue em lotes vagos ou em casas de vizinhos deve avisar pelo telefone 2211-4400.