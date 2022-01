O Norte de Minas já tem 56 municípios em situação de emergência por causa das chuvas – 22 tiveram o decreto reconhecido pelo governo do Estado na última quarta-feira. A medida é fundamental para que essas cidades recebam recursos destinados a amenizar os estragos e prejuízos causados pelas chuvas.

Nesta sexta-feira, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou a liberação de R$ 560 milhões para ações nas cidades atingidas pelos temporais nas últimas semanas. “O Estado terá condições de destinar às pessoas e áreas afetadas um valor de R$ 560 milhões. Posso adiantar que uma parte expressiva será para reconstrução. Tivemos muitas rodovias e vias afetadas por deslizamento, excesso de água e precisamos restabelecer essas vias”, disse o governador.

O dinheiro será aplicado também nas questões humanitárias. “Teremos tratamento prioritário às pessoas que tiveram suas casas destruídas, que vão receber uma ajuda até que essa situação seja definida”, afirmou Zema, lembrando que ao longo do final de semana a aplicação desses recursos será detalhada pelo governo.

Zema ressaltou ainda que o governo de Minas solicitou nesta semana outros quase R$ 940 milhões ao governo federal para apoiar as cidades afetadas. “Solicitamos ajuda ao governo federal para reconstrução do Estado. Nossa Defesa Civil está dando apoio e assistência aos municípios para que os mesmos formalizem os laudos técnicos, enviem os orçamentos de tudo o que foi danificado para que tenhamos documentado o que aconteceu e acessar essa verba federal”, completou.

Até esta sexta-feira (14), de acordo com a Defesa Civil, 376 cidades mineiras se encontram em situação de emergência devido às chuvas, o que corresponde a 44% do Estado. Mais de 40 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas, além de 25 mortes terem sido registradas.

Ajuda para cidades solicitarem verba

A elaboração dos documentos para o decreto de emergência e também com o histórico de problemas e prejuízos para receber verba do Estado ou do governo federal é um desafio para os municípios menores. Muitos não têm equipe qualificada para fazer os laudos.

De acordo com o presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), José Bispo de Sá, a entidade tem orientado os municípios filiados na elaboração do Formulário de Informações de Desastres (Fide) e do Sistema de Informações de Defesa Civil Estadual, cumprindo as normas nessa área. Agora, cada município tem de alimentar os dados para receber a ajuda.

Os principais problemas em Pirapora, decorrentes das chuvas, são a situação precária da via vicinal, o acesso ao Assentamento Floresta Viveiros, que está totalmente destruído, vias urbanas com excesso de buracos e diversos pontos de alagamentos.

Segundo a assessoria de comunicação do município, o Fide está sendo preenchido sem dificuldades e não foi solicitada ajuda ao governo estadual até o momento. O município, que tem 332 pessoas desalojadas, está usando recursos próprios para as intervenções necessárias.



SALINAS

Já Salinas, uma das cidades mais atingidas pelos temporais no Norte de Minas, já realizou o Fide, com o levantamento dos danos e apontando as necessidades. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, até o momento não chegou nenhum repasse – nem do governo estadual nem do federal.

Também foi enviado um ofício ao governo do Estado, solicitando a antecipação do repasse dos recursos da saúde, como foi anunciado pelo próprio Romeu Zema.



MAIS AJUDA

Ciente da dificuldade dos municípios para fazer o inventário dos danos e das necessidades, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) anunciou uma parceria com a Defesa Civil para oferta de apoio técnico às pequenas cidades afetadas pelas chuvas.

A ideia é que 50 profissionais de engenharia e geologia da indústria sejam treinados pela Defesa Civil e, posteriormente, alocados em cerca de 350 pequenos municípios (até 10 mil habitantes). (L.Q.)

*Com Agência Minas