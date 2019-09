Vereador em Mirabela, Alex Sandro Alves, de 41 anos, conhecido com Alex Pansa (PP), foi preso na manhã de ontem pela Polícia Civil suspeito de envolvimento em um homicídio praticado na cidade em 2016. Outro homem, de 22 anos, também foi detido na operação. O mandado de prisão temporária tem duração de 30 dias.

De acordo com a polícia, o crime está sendo investigado em inquérito instaurado na Delegacia de Mirabela. O objetivo da prisão, segundo o delegado Giovani Siervi, é aprofundar as investigações iniciadas em 2016 e concluir o procedimento. Para não atrapalhar as diligências seguintes, o delegado titular da unidade afirmou que não divulgaria dados do inquérito, tendo em vista que os fatos encontram-se em apuração.



TRANSFERÊNCIA

Os suspeitos foram trazidos para Montes Claros, ouvidos e, posteriormente, encaminhados para a Delegacia de Plantão, para o cumprimento dos respectivos mandados.

Alex Pansa é servidor público e foi eleito pelo Partido Progressista, em 2016, com 563 votos. A reportagem entrou em contato com o presidente da Câmara Municipal de Mirabela, Antônio Sinval Veloso de Andrade (MDB), que informou não ter sido ainda notificado oficialmente da prisão e, por isso, não comentaria o caso. O advogado dos presos não foi encontrado para ser ouvido pela reportagem.