Ganhar na loteria é um sonho para boa parte dos brasileiros e a Mega-Sena da Virada normalmente oferece o maior prêmio do ano. Para a próxima sexta-feira, ele está estimado em R$ 350 milhões, o mais alto já pago no concurso especial da modalidade.

Desde 2009, quando o jogo de loteria especial foi lançado, a Caixa já distribuiu mais de R$ 2,5 bilhões entre 117 ganhadores (com 6, 5 ou 4 números acertados). A expectativa para o sorteio é alta e muitos apostadores já estudam as probabilidades de embolsar o prêmio e o que fazer caso sejam contemplados.

Mas será que existe uma fórmula para aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada? O fato de esse sorteio atrair mais pessoas diminui as possibilidades?

Para o mestre e doutor em Matemática e professor da UFMG Gilcione Nonato da Costa, as chances de ganhar na Mega da Virada com a aposta simples, de 6 números, são as mesmas do sorteio normal, uma em cerca de 50 milhões.

Conforme mais números forem escolhidos, ou mais apostas com combinações diferentes forem feitas, as probabilidades aumentam.

“Essa probabilidade é pequena. É mais fácil jogar uma moeda 25 vezes para cima e obter 25 caras do que acertar na Mega”, explica Gilcione. “Mesmo se jogasse R$ 4,5 milhões, a chance de ganhar seria de 1,5, ou seja, a de sortear uma carta em um baralho”, garante.

A aposta inicial custa R$ 4,50 e dá direito a marcar 6 dezenas, já a mais cara custa R$ 22.522,50 e permite ao apostador escolher 15 números. Para ser premiado, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas.

A própria Caixa Econômica Federal disponibiliza uma tabela com as probabilidades na parte traseira do canhoto (veja na peça).



ESTRATÉGIAS

Ainda de acordo com o matemático, infelizmente não há fórmulas mágicas para ganhar na loteria. A única estratégia viável é apostar cada vez mais. “Outra dica é fazer parte de bolões com amigos e familiares, pois assim se torna possível arrecadar valores mais altos para fazer as apostas”, explica Gilcione.

Na visão do professor Gilcione Nonato da Costa, a Mega da Virada deve ser encarada como uma brincadeira. “Como investimento não é uma boa opção, é muito arriscado quando se investe muito dinheiro nas apostas, pois o retorno esperado é negativo”, garante.

Para o matemático, é melhor aplicar o dinheiro das apostas e não arriscar valores referentes aos recursos de aposentadorias e salário. “Também é importante que o apostador saiba que a Caixa Econômica Federal só destina para o prêmio 44% do valor arrecadado”, finaliza.



Como participar?

O sorteio da Mega da Virada será realizado na próxima sexta (31), às 20h. Para participar, o apostador pode realizar a sua “fezinha” nas lotéricas, no portal Loterias



On-line, pelo app Loterias Caixa ou pelo Internet Banking, para os correntistas do banco, até as 17h do dia do sorteio.