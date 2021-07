Minas Gerais alcançou índice médio de 97,6% de bovinos e bubalinos vacinados contra a febre aftosa neste ano. Mais de 350 mil produtores rurais imunizaram cerca de 24 milhões de animais nos rebanhos mineiros.

A campanha teve início em 1º de maio e o período foi prorrogado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) até 18 de junho, em razão do enfrentamento da Covid-19.

A declaração da vacinação feita pelos pecuaristas junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) teve o prazo estendido até 28 de junho.

O coordenador estadual do Programa de Vigilância para a Febre Aftosa, fiscal do IMA Natanael Lamas Dias, atribui o sucesso da vacinação ao comprometimento do produtor e ao gerenciamento da campanha.

“Apesar da pandemia, o alto índice alcançado confirma o cuidado do produtor rural com a sanidade do rebanho. Todas as regiões do Estado fecharam com índices acima de 90%, atendendo ao planejado pelo programa de vacinação contra febre aftosa. Porém, tivemos problemas pontuais em alguns municípios”, pondera.

Os municípios mineiros que tiveram índices de cobertura abaixo da média são: Santana dos Montes, Catas Altas, Itabirito, Mariana, Ouro Preto, Caeté, Sabará, Santa Luzia, Piedade de Caratinga, Bugre, Imbé de Minas, Ubaporanga, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Chapada do Norte, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Presidente Kubitschek, Serra Azul de Minas, Mamona, Jaíba, Matias Cardoso, Nova Porteirinha, São João das Missões, Iamim, Padre Carvalho, Varzelândia, São Gotardo, Novo Cruzeiro, Setubinha e Itaipé.

Atualmente, a imunização dos animais é fundamental para Minas manter o reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa com vacinação, status concedido pela Organização Mundial de Saúde (OIE), e que mantém importantes acordos internacionais.

*Com Agência Minas