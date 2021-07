Pessoas que estão fora do grupo prioritário para vacinação contra a gripe poderão receber o imunizante a partir de sexta-feira em todo o Estado. A decisão foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta segunda-feira após o Ministério da Saúde orientar, no fim de semana, que a campanha fosse prorrogada e ampliada a outros públicos até finalizar o estoque.

De acordo com a pasta estadual, os municípios foram comunicados, mas a estratégia de imunização, bem como a escolha das unidades de saúde em que ela é feita, é de responsabilidade das próprias administrações municipais.

No Norte de Minas, a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS) comunicou aos 54 municípios que integram a sua área de atuação sobre a prorrogação da campanha, que terminaria na sexta-feira (9).

A decisão do Ministério da Saúde de prorrogar a vacinação leva em conta o fato de que as coberturas vacinais estão baixas e heterogêneas em todo o país. Isso “pode levar à formação de bolsões de pessoas não vacinadas contra a Influenza, favorecendo o aparecimento da doença e suas complicações, em especial nos grupos de maior risco”, alerta o Ministério da Saúde.

A coordenadora de Vigilância em Saúde da SRS de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, explica que, a partir de sábado, a vacinação contra a gripe será ampliada para a população em geral, com idade a partir de seis meses.

O objetivo é reduzir os casos graves de gripe, evitando o aumento das demandas de atendimento nas unidades de saúde e nos hospitais.

BAIXA COBERTURA

Dados da campanha registrados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), até 28 de junho, apontam que das 79,7 milhões de pessoas que devem ser vacinadas nas três etapas, até o momento foram imunizadas pouco mais de 39,1 milhões, o que perfaz 37,9% de cobertura vacinal.

A meta era a de que a campanha alcançasse, no mínimo, 90% dos públicos prioritários. Dentre os grupos com as mais baixas coberturas estão as crianças (61,9%); gestantes (52,7%); puérperas (57,7%) e idosos (47,5%).



NA REGIÃO

No Norte de Minas, entre abril e o início deste mês, 223.167 pessoas foram vacinadas contra a gripe, tendo a cobertura vacinal alcançado 57,15% – acima da média nacional e também da estadual, que está em 53,5%.

Dos 54 municípios que compõem a área de atuação da SRS de Montes Claros, apenas dois municípios já alcançaram cobertura vacinal acima de 90%: São João do Pacuí (118,3%), com vacinação de 2.258 pessoas, acima do público inicialmente estimado pelo Ministério da Saúde; e Pai Pedro (96,5%).

Outros três municípios estão com cobertura vacinal acima de 80%: Gameleiras, Lagoa dos Patos e Ninheira. O SIPNI também contabiliza seis municípios com cobertura vacinal contra a gripe acima de 70%: Botumirim, Catuti, Cristália, Guaraciama, Montezuma e Vargem Grande do Rio Pardo.

Em Montes Claros, onde o Ministério da Saúde estimava que 143.574 pessoas integrantes dos grupos prioritários deveriam ser vacinadas contra a gripe, foram aplicadas 82.403 doses de vacinas ( 55%).

O município não soube informar se irá prorrogar e ampliar a campanha.