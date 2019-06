Alunos do Indyu e Ímpar participaram ontem, Dia Mundial do Meio Ambiente, de ação na praça Doutor Carlos Versiani, promovida pela Organização Vida Verde (Ovive).

As instituições de ensino chamaram a atenção com uma caixa d’água de 16 mil litros e a frase “Você sabia?”. De acordo com a diretora do Ímpar, Fernanda Tavares, o tema abordado foi o consumo de água na produção tanto industrial quanto na agropecuária.

“Para a produção de apenas uma calça jeans são necessários 11 mil litros de água. Na produção de um quilo de carne, levando em conta o cultivo de grãos para alimentar o gado, dar de beber e manter o pasto, são utilizados 15 mil litros de água. E levar isso para a população é algo impactante”, pondera.

“Como educadores, acreditamos na importância de disseminar essas informações para que tenhamos um mundo mais sustentável, mais harmônico entre homem e meio ambiente. Nossas crianças e nossos adolescentes são nosso futuro. A partir deles, podemos conscientizar todos”, acredita.

O ambientalista Soter Magno abordou a cultura regional de cortar árvores, degradar a natureza e matar animais. “Este é um momento de conscientização e de ensinar as pessoas e, acima de tudo, de refletir sobre os impactos ambientais criados por nós em nossa região”, afirmou.

Na avaliação do ambientalista, nem todo mundo sabe que a natureza e o meio ambiente são fundamentais para a permanência e a sobrevivência do homem sobre a Terra e o Dia Mundial do Meio Ambiente é um momento importante para se trabalhar esse tema com todas as pessoas que se dispõem a comparecer a um evento como o que foi realizado pela Ovive na praça Doutor Carlos Versiani.