Quatro usinas de energia solar fotovoltaica serão inauguradas hoje no Norte de Minas. Ao todo, foram investidos R$ 83 milhões, com mais de mil empregos diretos para a construção dos pontos. As plantas ficam em Januária, Verdelândia e Manga e foram desenvolvidas pela empresa espanhola Solatio.

Em Januária foram investidos R$ 36 milhões, com potência de 9,1 megawatts-pico (MWp). Em Manga, são 5,3 MWp, com o aporte de R$ 21 milhões.

Já em Verdelândia são duas usinas, que exigiram R$ 26 milhões: a Brisas Suaves (5,5 MWp) e a Usina do Galo (1MWp) – que fornecerá energia para o Clube Atlético Mineiro, atendendo o centro de treinamento, uma loja oficial, a sede e três clubes recreativos. No primeiro ano, o Atlético receberá energia gratuitamente. Depois, pagará o consumo com desconto sobre o preço normal.

Em agosto deste ano, o governador Romeu Zema (Novo) esteve reunido com a diretoria da Solatio, responsável pelas usinas na região.

Na apresentação ao governador, o presidente da Solatio, Pedro Vaquer, afirmou que a energia gerada pela empresa atualmente poderia abastecer mais de 7 milhões de residências.

Uma das responsáveis por este potencial é a Usina de Marambaia, em Pirapora, considerada a maior usina fotovoltaica da América Latina e a terceira do mundo. Ao todo, o investimento da empresa no país deve ser de R$ 34 bilhões.



INVESTIMENTO

Até o fim deste ano, a Solatio pretende inaugurar mais cinco plantas em Mirabela, Janaúba, Pirapora, Bocaiuva e Itacarambi.

Até 2023, o plano é investir R$ 21 bilhões em Minas Gerais – até o momento, foram destinados R$3,4 bilhões ao Estado.