O funcionamento dos Núcleos de Assistência à Família (NAFs) de Minas Gerais está sendo retomado gradualmente. Na próxima segunda-feira (10), 18 das 26 unidades voltarão a realizar atendimento presencial. Os espaços auxiliam e acolhem familiares de pessoas custodiadas nas unidades prisionais do Estado, com a finalidade de sanar dúvidas e oferecer suporte em diversas ações: cadastro para visitação, emissão de atestados carcerários, solicitação de documentos, dentre outras.



Neste primeiro momento, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio, para evitar aglomerações e obedecer aos protocolos de saúde. O familiar deve acessar o portal de serviços do governo de Minas e clicar em agendamento on-line, logo abaixo do ícone Cidadão, na página principal.



O serviço é gratuito e o interessado pode escolher data e horário que melhor lhe atendem. Para a diretora de Assistência à Família da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Judsônia Curte, a reabertura é importante neste momento em que as visitas presenciais estão temporariamente suspensas por causa da pandemia.



“Não nos esquecemos dos familiares. De forma responsável, vamos retomar os atendimentos gradualmente, com o objetivo de acolher o familiar, sanar suas dúvidas e muni-lo de todas as informações necessárias”, pontua.



UNIDADES

As unidades que terão atendimento presencial retomado na próxima semana são: NAF Betim; NAF Barreiro, em Belo Horizonte; NAF Curvelo; NAF Diamantina; NAF Governador Valadares; NAF Ipatinga; NAF Juiz de Fora; NAF Montes Claros; NAF Poços de Caldas; NAF Pouso Alegre; NAF São João del-Rei; NAF São Sebastião do Paraíso; NAF Sete Lagoas; NAF Teófilo Otoni; NAF Uberaba; NAF Uberlândia; NAF Varginha e NAF Venda Nova (Belo Horizonte).



UAI VIRTUAL

Vale lembrar que recentemente a Uai Virtual também ampliou os serviços que atendem familiares de detentos. Se antes já era possível habilitar o seguro-desemprego, agora, familiares de indivíduos privados de liberdade também podem emitir e solicitar atestados pelo NAF, utilizando computador ou celular.



Na plataforma é possível agendar serviços como emissão de atestado carcerário e solicitação de atestado de dias estudados/trabalhados.



*Com Agência Minas