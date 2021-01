Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem, a partir desta terça-feira (12), na BR-135. Três radares instalados na rodovia pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) começam a registrar autuações. Até então, os equipamentos, ativados no último dia 5, operavam em modo educativo.

Os redutores eletrônicos de velocidade (radares fixos) foram instalados nos quilômetros 408,80 e 413,95, em Bocaiuva, no Norte de Minas. No primeiro ponto, o limite de velocidade é de 100 km/h, para veículos leves, e de 80 km/h, para veículos pesados. No segundo ponto, a velocidade máxima é de 60 km/h.

O terceiro radar foi instalado no Km 602,3, em Curvelo, na região Central do Estado, com limitação de 60 km/h. Com os novos dispositivos, o DER-MG passa a administrar 467 radares fixos nas rodovias mineiras.

O órgão destaca que o controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pelas rodovias mineiras.

Por isso, orienta os motoristas a respeitarem os limites estabelecidos para cada trecho, independentemente da presença dos equipamentos.

No site do DER (www.deer.mg.gov.br/transportes/localizacao-de-radares), há a relação completa dos radares fixos em operação no Estado, incluindo a localização e a velocidade máxima permitida.

*Com Agência Minas