Vinte e quatro municípios do Norte de Minas cancelaram as festas de fim de ano e o Carnaval de 2022 com receio do avanço da variante Ômicron do novo coronavírus. As decisões foram apresentadas durante reunião dos prefeitos na Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams).

O temor dos gestores é de que a variante, identificada inicialmente na África, possa se espalhar durante os festejos que, naturalmente, reúnem grande público.

Presidente da Amams e prefeito de Padre Carvalho, Nílson Bispo já aderiu ao cancelamento dos eventos, junto a outros 23 municípios, apesar de já ter em andamento licitação relacionada às festividades. “A medida é necessária, pois uma explosão de casos poderá comprometer o planejamento das administrações”, alerta.

Brasília de Minas, que despontou nos últimos anos como referência no Carnaval da região e promove festas grandiosas, com escolas de samba desfilando pelas ruas, também decidiu por suspender a folia de Momo e o Réveillon.

A decisão gera um baque financeiro para a cidade, acostumada a receber milhares de turistas na folia, que movimentam bares, restaurantes, hotéis e o comércio em geral. Mas, de acordo com o prefeito Marcus Vinicius Ferreira Carvalho, por cautela, as festas estão suspensas.

“A cidade tem um hospital que recebe pessoas de vários outros municípios. Hoje, a nossa ocupação de leitos Covid tem ficado em torno de 30% a 40%. É um número considerável e isso pautou a nossa decisão. Preferimos aguardar. Não é o momento”, afirma.

“Deixamos de receber recursos gerados pela festa, mas preservamos vidas”, enfatiza o prefeito, que diz que o comércio está aberto e o município continua com propagandas alertando sobre a importância de se manter os cuidados.

“Contamos com a consciência das pessoas, pois é uma responsabilidade de todos”, diz o prefeito. A vacinação em Brasília de Minas prossegue com a aplicação da dose de reforço para profissionais de saúde e idosos.

TRADIÇÃO

Com tradição histórica no Carnaval, Pirapora também optou por não realizar a festa. O prefeito Alex César diz que levou em conta as notícias sobre a variante e o alto potencial de contágio da nova cepa.

“A gente mede duas coisas: a consequência econômica desse nosso ato de cancelar e o que isso pode impactar no sistema de saúde. Se de novo a gente tiver que ocupar todos os leitos de CTI e despender recursos, é muito danoso. Ou seja, existe o dano econômico, mas o dano maior seria uma Onda Roxa, como vivemos no Minas Consciente”, avalia.

A suspensão das festas, segundo o prefeito, foi definida para evitar que o município tenha que tomar medidas drásticas, restritivas, de fechar novamente o comércio.

Ele lembra que foi justamente em março deste ano que a situação da Covid se agravou em todo o país. “Quando pensávamos estar vivendo a normalidade e todo mundo relaxou, os governos relaxaram, a população relaxou, é que vivemos o momento pior”, lembra.



SEM DEFINIÇÃO

Município com forte apelo turístico, Grão Mogol ainda não tem uma definição sobre a situação. “Ainda não há uma decisão definitiva sobre o cancelamento ou não, mas estamos monitorando o avanço dessa nova variante. Nesse momento, a principal preocupação é com a saúde da população e em conter qualquer novo avanço da pandemia”, afirma Ítalo Mendes, secretário de Turismo de Grão Mogol.

Ele ressalta que uma eventual frustração de novas receitas fica em segundo plano em função da importância do combate eficaz à pandemia e à preservação de vidas.

Em Francisco Sá, o prefeito Mário Osvaldo Casasanta considera que a situação está sob controle e, por isso, decidiu manter a festa de ano novo.

“Nem mesmo o governo federal com toda sua equipe técnica conseguiu mensurar a gravidade da nova variante no aspecto de transmissibilidade e agravamentos. Vamos manter tudo como está devido à queda brusca nos casos positivos na cidade e o avanço da vacinação, que na data de hoje (ontem) chegou a 97% da população com a primeira dose e 84% com a segunda dose”, diz o prefeito.