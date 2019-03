Elegantes, esguios e muito valiosos, os cavalos da raça mangalarga marchador movimentam, anualmente, cerca de R$ 5 milhões no setor do agronegócio norte-mineiro. A maior raça de equinos no Brasil também vem sendo alvo de uma forte inovação, através do crescimento de inseminações artificiais.

No ano passado, segundo dados da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), em 2018 foram realizados mais de 10 mil transferências de embriões e mais de 8 mil nascimentos por meio da técnica no país. Pelo sistema de monta natural, foram cerca de 30 mil coberturas (gestações) e 19.664 nascimentos.

As novas técnicas têm crescido com o intuito de melhorar a performance da raça e obter cavalos ainda mais robustos e multifuncionais. Os criadores apostam no melhoramento genético principalmente por meio da importação de sêmen dos melhores garanhões da América Latina.

O Norte de Minas possui 120 criadores de mangalarga marchador. Frequentemente, eles se organizam para realizar eventos que promovam a raça e para alavancar o comércio dos animais e coberturas – que pode ser a venda do sêmen (para a inseminação artificial) ou o aluguel do macho para o acasalamento de forma natural.

O preço desse procedimento varia de acordo com o valor de mercado do animal. Uma das coberturas mais caras da região é a do cavalo Forró do Aro – em torno de R$ 8 mil. O animal era do criador de equinos Jorge Antônio dos Santos, e foi vendido por R$ 1,3 milhão.

Além da genética do Forró do Aro, ele se destaca pela coleção de vitórias em campeonatos regionais e estaduais –foram 18 disputas invictas.

Jorge Antônio dos Santos, que também é presidente do Núcleo dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Norte de Minas, explica que para melhorar a genética dos equinos da região, os criadores estão investindo em transferência de embriões, com a importação de sêmen dos melhores garanhões da raça.

“O veterinário faz a inseminação da égua que chamamos de ‘doadora de embriões’, depois de gerado este embrião, ele é retirado da mãe biológica e colocado em uma égua comum que chamamos de ‘receptora’”, explica o criador. Essa receptora é considerada uma “barriga de aluguel”.



EVENTOS

Durante todo ano, o Núcleo dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Norte de Minas promove eventos para incentivar a criação da raça na região e fomentar a economia no setor.

Nesta semana foi realizada a 39ª Exposição Estadual da raça, em Montes Claros, que termina hoje. Além de campeonatos, foram realizadas vendas de coberturas e animais, e apresentação de shows da região.

O próximo evento organizado pela classe será a 8ª Copa de Marcha do Haras Pacuí, em 13 de abril.

No mesmo mês, entre os dias 25 e 27, acontecerá a Exposição do Mangalarga em Salinas. O maior evento dessa raça no Estado será realizado em Curvelo, de 14 a 18 de maio. Os animais também farão parte da exposição agropecuária de Janaúba e Montes Claros.