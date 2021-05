Como medida para tentar amenizar os impactos econômicos da pandemia, 7 milhões de clientes residenciais da Cemig não terão reajuste das contas de energia elétrica neste ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, pelo governador de Minas, Romeu Zema.

A decisão só foi possível, segundo o governo do Estado, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acatou pedido da Cemig para devolver cerca de R$ 1,5 bilhão a clientes de sua área de concessão.

“Pelo segundo ano consecutivo, a Cemig não irá reajustar a conta de energia dos consumidores residenciais. É uma ajuda que o governo de Minas e a empresa dão aos mineiros neste, momento de pandemia, mostrando que estamos fazendo de tudo para amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam”, disse o governador.



DEVOLUÇÃO

Assim como no ano passado, a Cemig submeteu à Aneel proposta de antecipação da devolução aos consumidores da área de concessão da Cemig D. O valor se refere a parte dos recursos levantados judicialmente em função do trânsito em julgado da ação que questionou a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-Pasep/Cofins das faturas de energia.

Em 2020, os clientes residenciais – atendidos em baixa tensão ¬ – tiveram uma redução média de 1,68% nas tarifas de energia, quando foram devolvidos R$ 714,4 milhões.

Dessa forma, frisa o governo, se não fosse a devolução dos recursos aos clientes – solicitado pela Cemig –, o reajuste tarifário deveria seguir o de outras distribuidoras do país, que superaram a casa dos dois dígitos em 2021. O reajuste médio, que considera todas as classes de consumo, é de 1,28%, que é bem menor do que o das outras distribuidoras em 2021.



AÇÕES

Atualmente, está em vigor uma Campanha de Negociação de Débitos, que oferece aos clientes residenciais e comerciais de baixa tensão a oportunidade de dividir em até 12 vezes suas contas em atraso, sem juros, usando o cartão de crédito.

Para clientes da categoria de Tarifa Social de Energia Elétrica, o parcelamento pode ser feito em até 24 vezes, também sem juros. (Com Agência Minas)

Baixa renda não terá corte até 30 de junho

Em outra iniciativa, a Cemig suspendeu o corte de energia por inadimplência para os clientes classificados como baixa renda, em situação de inadimplência, até o dia 30 de junho. A companhia tem mais de 900 mil famílias cadastradas nessa categoria.

O gerente de Tarifas da Cemig, Giordano de Pinho Matos, alerta que, mesmo com a boa notícia, os clientes precisam usar a energia de maneira consciente e evitar o desperdício, uma vez que os reservatórios brasileiros continuam com níveis bem abaixo do normal para esta época.

Matos destaca ainda que a Cemig Distribuição é a empresa do Grupo Cemig que atende diretamente a cerca de 8,7 milhões de clientes, e que o processo de reajuste trata apenas da empresa de distribuição, não englobando usinas, linhas e subestações de transmissão ou outras atividades do Grupo Cemig.