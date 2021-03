O novo presidente da Sociedade Rural de Montes Claros vem de família de produtores rurais. Herdou o gosto pela terra tanto dos antepassados paternos quanto maternos. A lida no campo está em todas as suas lembranças. Foi ainda criança que tomou gosto por esse ofício.

“Fui estudar eletrônica devido ao nível da escola ser muito bom, mas apesar de ter me dado bem com os gráficos, sempre soube que não era ali o meu lugar. Vim para Montes Claros vislumbrando conseguir me tornar um pecuarista. E hoje vivo exclusivamente da atividade. Foi uma conquista difícil, porém muito prazerosa”, conta José Moacyr Guimarães Basso, eleito para assumir a entidade. É com ele nosso bate-papo de hoje.



Quais os desafios de assumir agora, em plena pandemia? E os impactos da pandemia para o setor?

Enfrentamos uma grave crise de saúde pública com a pandemia do coronavírus, seguida de desafios econômicos em consequência do agravamento da doença em nosso país. No entanto, a força do homem do campo faz com que possamos encarar essa fase. Mesmo diante de um momento sem precedentes, temos demonstrado a nossa capacidade de regeneração, de crescimento e solidez, em meio a tantas adversidades. Vivemos o novo normal! Diante de toda essa transformação, assumo a presidência da Sociedade Rural de Montes Claros.



O que será feito para amenizar os problemas e prejuízos causados pela pandemia?

Precisamos nos articular para manter a pujança da agropecuária. Buscar incentivos estaduais, federais e pensar em políticas públicas. Pretendo alavancar a nossa representatividade, incansavelmente defender o homem do campo e incrementar a Exposição Agropecuária de Montes Claros, a nossa Expomontes, que é a casa de quem faz o campo! Devemos estruturar a representatividade, com uma mentalidade mais aberta para mudar conceitos e sobreviver neste mundo voraz e veloz. Vamos fazer o melhor para todo o Norte de Minas, especialmente para o nosso produtor rural, que luta bravamente, seja da porteira pra dentro, seja da porteira pra fora!



Qual será o foco dessa gestão, o que têm pensado de novo para o desenvolvimento da região?

As nossas principais bandeiras são: o homem, com a sua capacidade intelectual; melhoria da economia, buscando incentivos para o produtor rural e a busca por políticas públicas na pós-pandemia, onde teremos que nos unir ainda mais para defendermos os nossos direitos. Daremos prioridades a esses pilares para buscarmos o desenvolvimento de toda região.



Qual a contribuição que o Sociedade Rural traz para a cidade e região?

Inúmeras foram as contribuições. Nada que fazemos é só para o produtor rural. Desde a sua fundação, em 1944, a Sociedade Rural participa ativamente das decisões que fomentam e trazem o progresso, não só para Montes Claros. Com 76 anos de trabalho voltado para o apoio efetivo a todos os segmentos dos produtores rurais, implementamos diversos projetos e programas desenvolvidos por instituições governamentais ou entidades ligadas à iniciativa privada.



A Sociedade Rural trabalha em parcerias com outras instituições ou associações rurais no município?

Temos uma Sociedade sólida, que visa a construção coletiva, do espírito de solidariedade que reflete em cada um que faz parte dessa família ruralista. É dever da entidade trabalhar e integrar, amparar o homem do campo, fortalecendo a ligação do produtor com as esferas governamentais, criando um ambiente favorável ao debate, buscando soluções de negócios, eliminando problemas e fomentando o desenvolvimento de toda região. Nesse espírito, nos unimos a outras entidades classistas em que apresentamos demandas de cunho coletivo. Já participamos de campanhas e defesas, não só para o homem do campo. Agora, queremos reativar associações para que elas participem ativamente da Rural, cada uma apresentando desafios, soluções e propostas para que possamos, em coletivo, buscar as mudanças necessárias, incentivos e apoios técnicos, por exemplo, para dar suporte à classe produtora.



Pensa em realizar a Exposição de forma virtual? Pensaram em algum formato que possibilite isso?

Assumimos nesta semana e vamos dar andamento, com a diretoria e parceiros, como reinventar a Expomontes. Os leilões virtuais já realizamos e, em 2020, foram um sucesso. Agora, devemos repensar o formato até que a vacina contra o coronavírus imunize a maioria da população. Temos pouca esperança que ela aconteça na data correta. Ainda estamos pensando no formato.