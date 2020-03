Para apresentar a realidade da caatinga norte-mineira ao Ministério da Agricultura, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, José Avelino, levou demandas da região, endossadas por mais 35 associações que representam o homem do campo. A pauta de reivindicações foi entregue durante a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em Brasília.

Na lista de José Avelino, uma das maiores demandas do Norte de Minas, referente à Lei Federal 11.428/2006, denominada Lei da Mata Atlântica, e seu Decreto de Regulamentação 6660/2008. O assunto é uma antiga luta dos produtores rurais da região, que não concordam que a região Norte de Minas seja inserida no bioma da Mata Atlântica.

“As medidas transformam o Bioma Caatinga em Bioma Mata Atlântica. Isso é extremamente prejudicial ao desenvolvimento da região, visto que terras foram confiscadas e ficamos impedidos de aumentar a nossa produção. Precisamos reverter essa situação, para que a nossa região consiga voltar a crescer”, explica o presidente.

PREJUÍZO

Para os produtores rurais, a inclusão da Mata Seca no Bioma Mata Atlântica também prejudicou consideravelmente a região, impedindo melhorias e investimentos em propriedades rurais, que vêm sofrendo e perdendo pastagens ao longo dos oito anos de intensa estiagem.

“Eles (Governo) querem que preservemos o que já foi destruído há muito tempo, e que banquemos os prejuízos sofridos pela região da Mata Atlântica”, lamenta Avelino.

O laudo técnico apresentado em Brasília também foi assinado pelos presidentes da Aspronorte (Associação dos Sindicatos de Produtores Rurais do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, José Aparecido Mendes Santos, e da Asprocem (Associação dos Sindicatos de Produtores Rurais do Centro de Minas, Roberto de Castro Teixeira. O documento foi também encaminhado ao vice-presidente do Brasil, General Hamilton Mourão.