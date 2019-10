A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ( Embrapa) divulgou nesta semana um estudo de simulação da produtividade potencial de silagem de milho em municípios de Minas Gerais. Entre as cidades estudadas estão Montes Claros e Janaúba, no Norte de Minas. O estudo aponta que, mesmo com uma produção instável, com uso de irrigação, a região pode produzir durante todo o ano.

Ao todo, 18 cidades foram analisadas. O estudo apresenta os resultados de simulações de lavouras de milho para produção de silagem em regime de sequeiro e irrigado. A silagem é usada principalmente para a nutrição de bovinos. No período seco do ano, quando a oferta de forragem é reduzida, tem-se aumentado o uso de silagem, especialmente entre os produtores de leite, pelo qual Minas se destaca como o maior produtor do país.

De acordo com o pesquisador de irrigação e modelagem computacional Camilo de Lelis Teixeira de Andrade, tanto Montes Claros quando Janaúba ficaram dentro do esperado no estudo. Segundo a pesquisa, ambos os municípios podem produzir muito em um ano e pouco em outro.

“Nos lugares quentes e secos, a produtividade de milho é mais baixa, em comparação com locais de clima mais ameno, o que já era esperado em relação à região do semiárido mineiro. O milho sente muito a temperatura noturna. Para não morrer, a planta consome tudo o que acumulou durante o dia e se mantém fria à noite”, explica Camilo.



NEGÓCIO

O pesquisador afirmou que os municípios norte-mineiros estudados apontam uma qualidade especial. Ambos podem produzir durante todo o ano, caso tenham irrigação disponível.

“São cidades que podem produzir 15 toneladas de matéria seca por hectare. A vantagem (do Norte de Minas), quando se irriga, é que a janela é longa, sem geada ou chuva na colheita. É um diferencial que pode fazer um negócio vender o ano inteiro”, afirma Camilo. Ele explica ainda que vários produtores estão conseguindo lucrar mais com a venda de silagem para alimentação dos animais. Em Montes Claros, a tonelada sai em média por R$ 200.