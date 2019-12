Sete cidades do Norte de Minas vão receber ambulâncias e viaturas do sistema prisional. Montes Claros, São João da Ponte, Januária e Pirapora receberão ambulâncias. Taiobeiras, Bocaiuva e Rio Pardo de Minas receberão viaturas para o sistema prisional

O governador Romeu Zema entregou ontem, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, 107 veículos para o sistema prisional do Estado. São 68 viaturas-cela, adquiridas com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, e 39 ambulâncias, adquiridas com recursos do Fundo de Saúde Estadual. Serão atendidas as 19 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps) do Estado, sendo 107 unidades prisionais e 103 cidades distintas.

O objetivo é renovar a frota e melhorar as condições para a realização das escoltas judiciais, do trânsito de internos e dos atendimentos de saúde para a população custodiada nas unidades prisionais de Minas Gerais.

Em discurso, o governador ressaltou os resultados alcançados pela Segurança Pública em sua gestão e pontuou que a queda dos índices de criminalidade está ocorrendo mesmo com o orçamento estadual apertado. Neste ano, Minas Gerais registrou queda de 28,5% em crimes violentos. Todas as 11 infrações monitoradas pelo Observatório de Segurança Pública, entre janeiro e novembro, diminuíram, se comparadas ao mesmo período do ano passado.

“2019 é o ano em que os índices de criminalidade são os menores desde que a atual metodologia foi introduzida. É uma redução expressiva em todos os indicadores, o que demonstra que é um trabalho bem feito e consistente”, afirmou. “Minas é um Estado viável, com potencial, mas que foi mal gerido nos últimos anos. Estamos aqui para fazer uma gestão melhor e os números da Segurança estão aí para mostrar isso. Ninguém teve mais recursos para que esses índices caíssem, pelo contrário. Estamos tendo é que reduzir gastos”.

Romeu Zema citou, ainda, a situação financeira do Estado. “Minas continua em uma situação dificílima. A operação do nióbio da Codemig é um paliativo. Resolve os problemas por seis meses, mas o Estado continua igual. Estamos resolvendo temporariamente o problema, até que as reformas estruturais e o Regime de Recuperação Fiscal seja enviado e aprovado pelos deputados estaduais. Vamos aplicar em Minas uma nova previdência, como o governo federal está aplicando, fazer revisão de cargos e privatizar empresas”, concluiu.

“Nossa missão é custodiar e ressocializar os presos, de forma a devolver essa população carcerária em melhores condições para o convívio social do que quando os recebemos”, apontou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, general Mario Araujo.