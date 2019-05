Começa hoje a greve geral dos servidores do município de Capitão Enéas. A paralisação, que é por tempo indeterminado, inclui o funcionalismo da prefeitura e da Câmara de vereadores, que reivindicam correção salarial e a elaboração do plano de carreira dos servidores.

A greve deve afetar os serviços básicos do município como escolas e atendimento nos postos de saúde e hospital.

De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Capitão Enéas, há dez dias foi protocolado documento com as reivindicações da classe, mas até ontem a prefeitura não havia informado que atenderia as demandas ou mostrado algum tipo de proposta para amenizar a situação.

Ainda segundo o sindicato, a última recomposição salarial concedida aos servidores da prefeitura foi há cinco anos e por isso eles reivindicam reajuste de 28%.

Atualmente, a Prefeitura de Capitão Enéas tem 430 funcionários concursados. O sindicato não soube informar a quantidade de contratados. Na avaliação da presidente da entidade, Juliana Rocha, o excesso de cargos e as gratificações prejudicam a máquina pública.

“Além da recomposição salarial, reivindicamos a elaboração do plano de carreira dos servidores e que sejamos assegurados quando for necessário sair de licença sem que haja prejuízo na remuneração”, pontua a presidente.

Outra demanda do sindicato é que seja encaminhada mensalmente à entidade uma cópia da receita arrecadada pelo município, bem como dos gastos com pessoal. “O município deve também regularizar seu sistema público de informações, retornando ao ar em até 48 horas o Portal da Transparência”, enfatiza Juliana.

A partir de hoje, não haverá aula nas escolas da rede municipal. O serviço de limpeza urbana também anunciou adesão à greve, assim como parte dos funcionários da saúde.

O NORTE entrou em contato com a Prefeitura de Capitão Enéas em busca de resposta aos questionamentos apresentados, mas, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.