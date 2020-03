Os Microempreendedores individuais (MEIs) da Serra Geral terão uma oportunidade para tirar todas as dúvidas sobre direitos e deveres da categoria. Com o objetivo de orientar sobre gestão, finanças, marketing e ainda informar sobre os impactos da reforma da previdência, o Sebrae Minas, em parceria com a Sala Mineira do Empreendedor, promove o Seminário MEI da Serra Geral. O evento, que é gratuito, será realizado a partir do dia 10 de março.

O seminário será voltado a MEIs das cidades de Porteirinha, Espinosa, Mato Verde, Monte Azul, Jaíba, Janaúba, Verdelândia e Serranópolis de Minas. Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente pelo site Sympla buscando por cada ou pelo telefone (38) 3821-3000.

“Além de esclarecer dúvidas sobre as obrigações e responsabilidades dos MEI, o seminário irá orientar sobre como conquistar clientes e planejar um negócio. Outro tema a ser abordado é a respeito das novas regras da previdência social, uma vez que, muito empreendedor tem dúvidas sobre os impactos dessas mudanças”, ressalta a assistente do Sebrae Minas Cleris Bibo.

Confira as cidades e os locais de cada seminário

Inscrições: www.sympla.com.br ou pelo telefone 38 38321 3000

Porteirinha – 10/03

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Anísio Santos – Praça São Joaquim S/N

Espinosa - 11/03

Horário: 19h

Local: Emater - Rua Padre José Puche, 576 - São Cristóvão

Mato Verde - 12/03

Horario:19h

Local: Imperium Eventos - Rua Galdino Silveira, 300, Bairro São Bento

Monte Azul - 18/03

Horário: 19h

Local: Fenix Eventos - R. Alberto Patrício, 113

Jaíba: 19/03

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos - Av Valdomiro Cardoso de Sá, 102

Janaúba - 25/03

Horario: 19h

Local: Automóvel Clube – Rua Aimorés, 567 - Centro

Verdelândia - 16/04

Horário:19h

Local: Câmara Municipal - Rua Ursino Cardoso, 1024

Serranópolis de Minas - 27/05

Horário:19h

Local: Câmara Municipal – Praça Coronel Ananias José Alves, 2