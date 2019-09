Com o intuito de apresentar o que há de mais novo no ramo da agronomia e zootecnia aos produtores que compõem a Serra Geral, a Unimontes Janaúba vai sediar, entre os dias 17 e 21, a 9ª Semana de Ciências Agrárias. O evento é gratuito e aberto à população.

Será apresentada a Fazenda Experimental, espaço onde os alunos têm a oportunidade desenvolver, na prática, experimentos para adaptação de culturas exóticas, não muito comuns de serem cultivadas nos solos do Norte de Minas. No local, acadêmicos e pesquisadores também fazem testes com animais, para analisar o comportamento de cada espécie e raça em relação ao clima da região.

“O seminário propõe uma programação diversificada, para atualizações, capacitações e estímulo ao debate de temas que associam os estudos acadêmicos com o atendimento à comunidade de produtores do setor agropecuário em Janaúba e região”, destaca o coordenador-geral do projeto, professor Carlos Eduardo Corsato.

Pontos importantes da economia na agropecuária regional, como produção de queijo artesanal, criação de bovinos para abate, fruticultura, qualidade e manejo da água e uso de defensivos estão na pauta do evento.



PALESTRAS

Nos dois primeiros dias, haverá um ciclo de palestras, com oito temas: “Agro 4.0: transformação pela inovação”, “Inovação tecnológica: da Universidade ao Mercado e a transdisciplinaridade”, “Impactos da fruticultura irrigada no desenvolvimento regional”, “Elaboração de projeto para certificação de queijarias artesanais”, “Engorda intensiva de bovinos”, “Zootecnia de precisão”, “Agricultura de precisão”, “Queijo Minas Artesanal: atualização e prospecção” e “Qualidade da água para irrigação”.

SAIBA MAIS

Minicursos para todos

Entre os dias 18 e 20 próximos, serão oferecidos minicursos sobre: “Tecnologia de aplicação de defensivos”, “Uso racional da água de Irrigação”, “Operação de máquinas e implementos agrícolas”, “Identificação de moscas das frutas de importância econômica”, “Produção de silagem”, “Confecção de chocadeiras artesanais”, “Elaboração de projeto para certificação de queijarias artesanais”, “Defesa sanitária vegetal: importância e ações no Norte de Minas Gerais” e “Filetagem de tilápia”.

Outra novidade é o uso de drones na agricultura, para aquisição de dados e processamento. O último dia (21) está reservado para a oferta de seis trabalhos de campo: “Cultura do Cacau”, “Cultura do feijão Caupí”, “Cultura do Abacaxi”, “Manejo da Irrigação”, “Gado de leite” e “Criação de codornas”.

Os interessados em participar devem fazer as inscrições pelo site do Sympla.