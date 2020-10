O agronegócio é uma das principais fontes de emprego e renda no Norte de Minas. A região é referência em diversas áreas do meio rural, como plantio de banana, com o Projeto Gorutuba (Janaúba), produção de leite (Icaraí de Minas), produção de queijo artesanal (Porteirinha), dentre outros.

Para que o setor seja cada vez mais desenvolvido, com projetos e ações que favoreçam o crescimento da produção e da comercialização, está sendo realizada a Semana da Agronomia. O evento, organizado pela Unimontes, começou nesta segunda-feira (19) e segue até sexta-feira (23) com o tema “Atuação do Engenheiro Agrônomo, empreendedorismo no agronegócio e as oportunidades para a mulher na área”.

A programação é ampla e voltada para a área acadêmica e profissional. Um dos assuntos que será debatido durante o evento é sobre os desafios para os profissionais do setor e para o agrone-gócio pós-pandemia do novo coronavírus. Na programação estão em destaque temas como a atuação do engenheiro agrônomo, empreendedorismo no agronegócio, sucessão familiar no agronegócio, perspectivas do agronegócio brasileiro, os desafios e oportunidades para a mulher na agronomia e os bastidores da agronomia.



FOCO REGIONAL

“A realidade do Norte de Minas exige muito mais que uma formação geral que permita o exercício da agronomia em qualquer lugar do Brasil. O profissional precisa ter um segundo foco nos problemas regionais que afligem os nossos produtores, seja de perímetros irrigados, seja de produção de sequeiro, o que leva necessariamente a uma ampliação do espectro de atuação desse profissional”, destaca Cinara da Cunha Siqueira Carvalho, uma das organizadoras do evento.

Devido ao isolamento social, medida preventiva contra a transmissão do coronavírus, as atividades serão desenvolvidas de forma on-line, e poderão ser acompanhadas pelo canal da “Ciências Agrárias da Unimontes” no YouTube. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas pelo site www.even3.com.br/semanaagronomiaunimontes/.



CONVIDADOS

Um dos palestrantes para a Semana da Agronomia da Unimontes é o ex-ministro da Agricultura e do Abastecimento Roberto Rodrigues, também ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Atualmente, Rodrigues é coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e embaixador especial da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura (FAO). A palestra do ex-ministro será na quinta-feira (22), às 16h, com o tema “Perspectivas do Agronegócio Brasileiro”.

Participam ainda das discussões professores, pesquisadores, profissionais da área atuantes no Norte de Minas e ex-acadêmicos do curso de Agronomia. Haverá também momento cultural, por conta dos acadêmicos Ana Caroline, Milene Cristina e Edilson Gonçalves.