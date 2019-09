Seis homens morreram após um confronto com policiais militares de Minas e da Bahia na tarde desta quarta-feira (25) em Padre Carvalho, próximo a Salinas, no Norte do Estado.

Segundo a Polícia Militar, a quadrilha é suspeita de ataques a instituições financeiras e foi surpreendida após informações do serviço de inteligência, momentos antes de abordar um carro forte que seguia de Salinas para Montes Claros.

Houve uma intensa troca de tiros e seis homens foram baleados; outros suspeitos conseguiram fugir por uma mata.

"Os militares abordaram os infratores que reagiram a abordagem policial com fuzis e vasto armamento. Seis vieram a óbito e, graças a Deus, os nossos policias passam bem", explicou major Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Na operação foram apreendidos quatro fuzis, uma espingarda, três pistolas, coletes balísticos e grande quantidade de explosivos. As diligências continuam atuando com o objetivo de localizar e prender o restante do bando.

Veja o vídeo do material apreendido: