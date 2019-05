Entrou em operação o Centro de Terapia Intensiva (CTI) para bebês de até 28 dias no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro. A unidade neonatal tem dez leitos e equipe multidisciplinar 24 horas. Setenta por cento das vagas serão destinadas a pacientes do Sistema Único de Saú- de (SUS). A unidade neonatal atenderá recém-nascidos, prematuros e crianças portadoras de alguma patologia que demande cuidados intensivos.



O CTI conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, composta por médicos intensivistas/ neonatologistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, além de profissionais de assistência social e outras especialidades. O objetivo é proporcionar um atendimento eficiente e humanizado aos recém-nascidos.



O centro oferece também conforto ao recém-nascido, priorizando as necessidades dele. Há a preocupação de que os pais participem do processo terapêutico, pois o afeto e a colaboração são imprescindíveis para o sucesso do tratamento.



De acordo com a neonatologista em terapia intensiva pediátrica Neila Maria Lopes Oliveira Martins, o funcionamento da unidade vai melhorar o atendimento, a qualidade e a expectativa de vida em pacientes que demandam maior suporte de vida.



“A unidade do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro irá contribuir com a grande demanda que temos hoje no Norte de Minas, onde o déficit de leitos neonatais ainda é grande, mesmo com as unidades já abertas. É uma grande alegria para a equipe de profissionais poder contribuir para que essas mães levem seus bebês para casa, vez que a espera é muito grande e é um momento delicado na vida dessas famílias”, disse Neila, coordenadora do CTI neonatal. A implantação da unidade no Hospital das Clínicas faz com que a instituição se consolide ainda mais como referência em atendimento em Montes Claros e região.



O espaço conta com equipamentos de última geração e um serviço humanizado, que busca atender os pacientes da forma mais acolhedora possível.