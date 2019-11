Durante toda esta semana, o Sebrae sedia a Semana Global do Empreendedorismo, que tem o objetivo de inspirar, conectar e capacitar jovens e adultos que se interessem por empreendedorismo.

Ao longo do evento, são realizadas palestras, workshops, oficinas, cursos e debates, no Brasil e em mais de 170 países. A programação vai até o próximo dia 24.

O tema deste ano é “Empreender é viver o futuro hoje” e busca oferecer gratuitamente palestras de cunho visionário, para que a pessoa entre para o ramo dos negócios cada vez mais cedo, e, o principal, que o produto ou serviço seja destaque no mercado.



NA CIDADE

Em Montes Claros, há uma vasta programação, para levar conhecimento e incentivar os empreendedores que já têm seu negócio ou aqueles que querem tirar a ideia do papel. Entre as atividades, haverá duas palestras com profissionais renomados, como Mazé Lima, ex-faxineira criadora da marca “Mazé Doces Artesanais”; e Antônio Tabet, um dos fundadores do Porta dos Fundos, considerado um dos maiores canais de humor da internet.

“Participar do evento é um grande motivo de orgulho para o Sebrae Minas, pois reforça nosso compromisso com os microempreendedores individuais e os empresários de micro e pequenas empresas, em disponibilizar conhecimentos que contribuam para uma gestão eficiente e eficaz de seus negócios, tornando-os cada vez mais competitivos”, ressalta o gerente da Regional Norte do Sebrae Minas, Cláudio Luiz Oliveira.

Toda as informações sobre as atividades podem ser acessadas pelo site www.empreendedorismo.sebraemg.com.br ou pelo telefone (38) 3224-7350.