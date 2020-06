Estão abertas as inscrições para o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), em Minas Gerais. Das 150 vagas oferecidas para profissionais com curso superior, 100 são para contratação imediata e restante para cadastro de reserva. Os selecionados receberão bolsas de R$ 4 mil e as inscrições podem ser feitas até 12 de julho.

No Norte de Minas, as vagas são para trabalhar em Bocaiúva, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha e Salinas.

Podem se inscrever profissionais graduados em administração, ciências da computação, ciências contábeis, design, economia, engenharias (todas), sistemas de informação, comércio exterior e marketing, que tenham concluído o curso partir de 01 de janeiro do ano de 2011.

Os 150 candidatos selecionados participarão de uma capaci-tação durante o mês de setembro de 2020. Após esse período, os 100 profissionais mais bem classificados na etapa de capaci-tação receberão a bolsa mensal.

A seleção consiste em três etapas: análise curricular e documental, provas objetivas e discursivas, e análise de perfil dos candidatos, realizada em plataformas online. Os períodos de realização e as exigências estão divulgadas no site da empresa organizadora do edital.

A expectativa é que os Agentes Locais de Inovação aprovados em Minas Gerais visitem, até 2022, cerca de 12 mil micro e pequenas empresas em todo o Estado. A previsão é que cada bolsista acompanhe em torno de 120 empresas no período de dois anos de vigência do projeto.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.concepcaoconsultoria.com.br – o valor é de R$80.

