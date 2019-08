A energia fotovoltaica volta a ser foco de investimentos no Norte de Minas. Desta vez, 17 municípios da região irão abrigar 32 usinas. O investimento, da ordem de R$ 523 milhões, é da empresa Mori Energia Holding S.A., que assinou nesta sexta-feira o protocolo de intenção com o governador Romeu Zema (Novo), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

A expectativa é a de que sejam gerados mais de 1.500 empregos diretos durante a fase de construção dos empreendimentos.

Zema ressaltou a importância desse tipo de projeto e o resgate da confiança dos investidores em Minas. “Fico satisfeito em nos consolidarmos cada vez mais como o primeiro lugar na geração de energia fotovoltaica aqui no Brasil. Tenho certeza de que essa grande quantidade adicional de energia gerada a médio e longo prazos vai tornar o preço competitivo e nós vamos ter condições de atrair muitas indústrias aqui para o Estado”, afirmou o governador.

Um dos planos estratégicos de desenvolvimento de Minas, segundo o governador, passa pela expansão da oferta de energias renováveis. Além disso, ele também destacou a mudança na gestão da Cemig para conseguir realizar novos investimentos e atender as demandas dos investidores. A Cemig é parceira da Mori em alguns dos empreendimentos.

“Nós queremos que Minas, da mesma maneira que é considerada a caixa d’água do Brasil em termos de reservatórios, também tenha essa quantidade de usinas fotovoltaicas, já que o nosso índice de insolação, principalmente no Norte do Estado, é muito alto”, disse o governador.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Vitor de Mendonça, destacou o trabalho do governo para facilitar a atração de empresas para Minas e o potencial de crescimento do setor energético.

“A produção de energia solar ainda representa 1% na matriz energética brasileira. Acreditamos ser este o momento ideal para o governo investir na atração dessas empresas, uma vez que Minas tem uma das maiores capacidades de energia no mundo”.

Bruno Ken Taniwaki Shiraga, diretor de Suprimentos da Mori, reforçou o apoio do governo para a concretização do projeto. “Desde o início, quando a gente decidiu investir em Minas, contamos com o apoio do governo. Estamos investindo milhões no Estado, no maior projeto de geração distribuída do Brasil. É muito importante esse momento para a gente”, afirmou.



A EMPRESA

A Mori é uma empresa de energia fundada em 2012, que oferece soluções de eficiência energética em geral, como sistemas de aquecimento solares e substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED.

Ao longo de sua trajetória, a geração fotovoltaica de energia elétrica se tornou o principal foco da empresa, que conta com instalações em telhado para clientes industriais, comerciais e residenciais e projetos de geração remota, como a UFV Janaúba.

Norte se transforma em polo de investimento do setor

No início do mês, O NORTE divulgou matéria com o anúncio de que dez cidades mineiras irão abrigar usinas fotovoltaicas, em um investimento de R$ 21 bilhões no Estado até 2023. A região norte-mineira será uma das mais favorecidas com o aporte dos recursos. O anúncio foi feito pelo presidente da Solatio, Pedro Vaquer.

Do valor anunciado, a empresa espanhola garante que R$ 2,5 bilhões já são investimentos consolidados em Minas, referentes a 782 megawatt (MW). O restante do investimento será destinado à produção de 6.430 MW nas usinas anunciadas para os próximos quatro anos.



Oito cidades mineiras terão os projetos iniciados até dezembro deste ano, seis delas no Norte de Minas: Bocaiuva, Pirapora, Jaíba, Janaúba, Mirabela e Manga.