A Receita Estadual, o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar deflagraram, a operação "Black Fraude ", com objetivo de combater crimes contra a ordem tributária e econômica. Três lojas de roupas e calçados de Pirapora estão envolvidas no esquema que também inclui uma empresa desenvolvedora de programas para computadores (softwares), em Montes Claros. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$3 milhões.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em todos os estabelecimentos envolvidos. Ninguém foi preso até o momento, pois a operação teve o intuito de reunir novas provas sobre esquema de sonegação fiscal que envolve o desenvolvimento, a comercialização e o uso de software capaz de simular descontos em cupons fiscais que, apesar de não serem concedidos ao consumidor no ato da compra, reduzem o ICMS a pagar.



“As investigações feitas pela Receita Estadual já identificaram o uso desse software que permite às empresas sonegarem parte do seu faturamento, fazendo com que elas paguem menos impostos do que os concorrentes que apuram e recolhem regularmente seus tributos”, explicou Gilmar Barbosa, Delegado Fiscal da Receita Estadual em Montes Claros.

De acordo com a Receita Estadual, a estimativa de prejuízo aos cofres públicos nos últimos cinco anos ultrapasse R$ 3 milhões somente nas três empresas investigadas. No entanto, se for confirmado o uso do software por outras empresas varejistas de Minas Gerais, o valor da sonegação pode ser bem maior.

Todo o material apreendido será analisado para apuração da sonegação tributária e, principalmente, para a responsabilização civil e criminal dos envolvidos, tanto dos usuários do software quanto dos desenvolvedores do programa.

BLACK FRAUDE

A operação foi batizada de “Black Fraude” numa referência à Black Friday, dia em que lojas dos EUA oferecem grandes descontos. A diferença é que nas empresas que usam o programa com fraude os descontos fictícios ocorrem todos os dias do ano.