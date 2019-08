A nova proposta de regularização ambiental para empreendimentos de geração de energia solar foi o tema da edição do programa “Diálogos com o Sistema”, ocorrido nesta semana, em Montes Claros. O projeto realiza constantemente reuniões periódicas para apresentação e discussão de temas ambientais.

O encontro debateu a proposta de um novo marco normativo para empreendimentos de geração de energia solar, levando em consideração o alto potencial da região Norte de Minas.

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) elaborou uma Nota Técnica (NT) que propõe alterar a classificação do potencial poluidor degradador do solo, reduzindo o índice de grande para médio, no caso de usinas de geração de energia fotovoltaica.

A nota foi apresentada recentemente à Câmara de Políticas de Energia e Mudanças Climáticas (CEM) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).