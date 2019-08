Produtores rurais têm até 30 de setembro para fazer a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 2019. A declaração e o pagamento do imposto correspondente são obrigatórios para toda pessoa, física ou jurídica, titular ou possuidora de qualquer título de imóvel rural.

A expectativa é a de que a Receita Federal receba mais de 5,7 milhões de declarações. Em 2018 foram entregues 5,6 milhões de documentos.

O tributo poderá ser pago em até quatro parcelas iguais, se não for inferior a R$ 50. Se o valor total do imposto sobre propriedade territorial rural for menor que R$ 100, o dono do imóvel terá que pagar o tributo à vista.

É importante lembrar que a entrega de declaração fora do prazo gera multa de 1% ao mês (calculada sobre o valor total do imposto devido), nunca inferior a R$ 50.



ONDE DECLARAR

Os produtores rurais de Montes Claros e região podem procurar o Sindicato Rural do município para fazer a declaração.

Mais informações podem ser obtidas pelo (38) 3215-1058, ou pessoalmente na sede da entidade, localizada na Praça Lindolfo Laughton, 1.373, no bairro São João.