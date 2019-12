Após o fim da colheita de café, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) confirmou que a produção em Minas ficou 26,4% menor do que em 2018, quando chegou a 33,3 milhões de sacas. No Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri a produção teve queda de 17,6% no mesmo período.

A safra de café em todo o Brasil para este ano foi de cerca de 49,31 milhões de sacas beneficiadas de 60 quilos, o que representa um decréscimo de 20% em comparação aos números de 2018.

A produção nacional de Arábica foi de 34,30 milhões de sacas, representando redução de 27,8%, na comparação com o volume obtido na safra passada. Já a de Conilon atingiu cerca de 15,01 milhões de sacas colhidas, simbolizando incremento de 5,9% em relação a 2018.

De acordo com a Conab, confirmou-se a expectativa de uma safra menor que a do ano anterior, principalmente pelos efeitos fisiológicos causados pela bianualidade negativa, que é quando, por necessidade de recomposição do vegetal, a produção apresenta queda.

A Companhia aponta ainda diminuição da área destinada à produção. A produtividade média foi de 27,2 sacas/hectare, 17,8% menor em relação a 2018. Ainda de acordo com a Conab, diversidades climáticas ocorridas em regiões de maior produção também prejudicaram o desenvolvimento das culturas.



FALTA DE CHUVA

Segundo José Eustáquio Barbosa, extensionista agropecuário da Emater de Botumirim, a falta de chuva comprometeu a produção. “Com a seca, diminuem os investimentos, os produtores fazem irrigação de emergência, mas não supre”, disse.

Minas Gerais é o Estado que concentra a maior produção do grão, principalmente do café Arábica. De acordo com a Conab, no Estado houve diminuição de área nas principais regiões produtoras, como Sul, Centro-Oeste, Zona da Mata e Norte. A produção também recuou, chegando a 24,55 milhões de sacas.

Além do recuo norte-mineiro, no Sul de Minas (Sul e Centro-Oeste) houve redução da área em produção e do rendimento médio da cultura em comparação com o ano anterior, refletindo em produção final inferior aos 17,9 milhões de sacas colhidas em 2018. Foram produzidas cerca de 13,98 milhões.

O chamado Cerrado Mineiro (Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste) registrou, segundo a Conab, diminuição na produtividade média. De produção, alcançou apenas 4,59 milhões de sacas beneficiadas.

Já na Zona da Mata mineira (Zona da Mata, Rio Doce e Central), a redução de área e produtividade média gerou volume final colhido de 5,35 milhões de sacas.