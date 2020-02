Durante o período que antecede o Carnaval, a polícia já intensifica as operações de fiscalização nas estradas. Em uma das blitze realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram aprendidos 800 quilos de maconha. A droga era transportada em um caminhão de carga que tinha o fundo falso. Segundo o motorista, a mercadoria seria levada para Guanambi (BA).

Essa é a primeira grande apreensão de drogas na região neste ano. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que o número de apreensões de entorpecentes em Montes Claros cresceu 57% nos últimos seis anos. Em 2013 foram 1.083 ocorrências.

Em 2018 (último levantamento), 1.704. Ao todo, neste período, foram 8.853 flagrantes relacionados a maconha, crack, cocaína, ecstasy e LSD na cidade.

Os 800 quilos de maconha foram encontrados no fundo de um caminhão de carga, na BR-251. Segundo a PRF, um carro modelo HB20 passou em frente ao posto da polícia em velocidade abruptamente reduzida, e o condutor passou a observar o movimento dos policiais, o que levantou suspeita.

Os policiais seguiram o veículo e perceberam que o mesmo estava retornando para encontrar com o motorista do caminhão.

O policial federal Silvimar Gonçalves explica que, durante a abordagem, o caminhoneiro estava “tenso, nervoso, mãos trêmulas e não respondia com exatidão sobre a origem e destino da viagem”.

O condutor do automóvel não soube responder por que fez o retorno na rodovia, e também apresentava nervosismo.

“A equipe procedeu à fiscalização minuciosa no caminhão e percebeu que havia um fundo falso na carroceria, com uma chapa metálica na parte de baixo, entre as longarinas do chassi”, pontua Gonçalves.

Os envolvidos confessaram que receberiam R$ 6 mil pelo transporte e entrega da droga na cidade de Guanambi/BA. A droga foi aprendida e os homens responderão por tráfico de drogas em território federal.



ASSALTES DO MIRANTE

A Polícia Militar prendeu os dois suspeitos de amedrontar os moradores do bairro Ibituruna, na região dos Mirantes.

Os homens seriam os autores de diversos roubos em residências e também assaltos a pessoas que passavam pelas ruas.

O que mais gerava pânico na região, durante as ocorrências, é que a dupla amarrava as vítimas, enquanto fazia os roubos. Os suspeitos foram presos na própria residência, na Vila Mauricéia, a poucos metros do bairro onde eram cometidos os crimes.

De acordo a PM, os suspeitos tinham outro comparsa, que conseguiu fugir por um matagal.

Com eles foram encontrados uma réplica de pistola, uma balança, facão, R$ 126 em dinheiro. Além disso, a PM recuperou os objetos roubados das vítimas: oito telefones celulares, três relógios e quatro anéis de ouro.