Um homem de 51 anos foi preso ontem, em Brasília de Minas, suspeito de pedofilia, durante a Operação Luz na Infância 4, desencadeada em 26 estados e no Distrito Federal. De acordo com informações da Polícia Civil, ele baixava e enviava arquivos e imagens com conteúdo pornográfico infantil.

Na residência do suspeito, com auxílio da perito da Polícia Civil, os policiais localizaram um roteador de internet com conexão suspeita. Ao dar buscas em uma oficina localizada ao lado da casa do acusado, os policiais recolheram um computador conectado à rede. O homem foi conduzido para a delegacia de Brasília de Minas e o material apreendido.



FORÇA-TAREFA

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSP), a força-tarefa envolveu aproximadamente 1.500 policiais civis em todo o país, em ações simultâneas. Em toda a operação foram analisados 237 mil arquivos, em um total de 710 GB de dados.

A ação foi montada graças aos mandados de busca e apreensão. Os suspeitos já haviam sido identificados pela diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça de Segurança Pública, com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

As informações foram repassadas para as Polícias Civis dos estados, em especial às delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Repressão a Crimes Informáticos, que instauraram inquéritos e solicitaram aos juízes locais a expedição dos mandados de busca e apreensão.