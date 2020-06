O aumento no número de casos de Covid-19 no interior de Minas tem gerado um movimento de regressão na flexibilização das atividades econômicas. O próprio governo do Estado orientou os municípios de várias regiões o retorno ao funcionamento apenas de serviços essenciais para segurar a propagação do novo coronavírus.

No Norte de Minas, por exemplo, onde o número de casos saltou de 98, em 19 de maio, para 811, em 19 de junho – alta de 727% – algumas cidades já estão interrompendo a reabertura e até mesmo voltando para a primeira onda.

Brasília de Minas, uma das primeiras cidades a aderir ao Programa “Minas Consciente”, já acatou a orientação do governo e recuou da onda amarela para a branca.

De acordo com o prefeito, Geelison Ferreira (MDB), a situação no município está sob controle – são sete casos registrados desde 19 de maio. Entretanto, a cidade precisa acatar as medidas uma vez que a população no entorno soma mais de 400 mil pessoas que, normalmente, são encaminhadas ao hospital da cidade em caso de necessidade de internação.

“Temos três pacientes internados e apenas um deles é de Brasília de Minas. Destes, um está usando o ventilador. Temos dez aparelhos para atender a demanda, mas caso haja um surto, os equipamentos podem ser insuficientes. Atendemos a 25 cidades e uma população de mais de 400 mil pessoas”, diz o prefeito.

Geelison explica que o comércio é um dos setores principais da economia em Brasília de Minas e ele foi muito afetado. Mas, como a avaliação do governo é feita a cada 14 dias, existe uma expectativa para um avanço depois destas duas semanas.

“Existe uma ansiedade pela retomada, mas o Estado regrediu porque considerou que, neste momento, devemos retornar à onda branca. O Estado tem uma visão mais ampla e considera o nível de contaminação e a disponibilidade de leitos na região. Temos a expectativa de que os casos não aumentem e que, pela própria avaliação do governo, a gente volte a avançar na próxima análise”, espera.

Além de Brasília de Minas, Berizal, Claro dos Poções, Guaraciama, Lontra e Ubaí, que também aderiram ao programa do governo estadual, voltaram para a onda branca.

LOCKDOWN

Janaúba não aderiu ao programa do governo, mas, devido ao aumento do número de casos e uma situação recente de ocupação total de leitos, o prefeito não descarta a possibilidade de um lockdown.

A cidade possui 156 casos e três mortes registradas por Covid-19. No último dia 15, o prefeito Isaildo Mendes baixou um decreto determinando que as atividades que haviam sido autorizadas a funcionar em 7 de junho, como bares, restaurantes e academias, assinassem obrigatoriamente o termo de compromisso e responsabilidade sanitária.

A assessoria do município informou que “está acompanhando a questão das ondas e atuando de acordo com as ações deliberadas pelo comitê gestor de crise. Nesse sentido, o comitê está fazendo a análise dos dados do município para uma possível adesão ao Programa Minas Consciente”.