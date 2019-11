Já imaginou encontrar produtos que você consome, especialmente alimentos, com até 90% de desconto? Alguns estabelecimentos optam por vender mercadorias que estão próximas da data de vencimento por um preço mais baixo para evitar o desperdício. Apesar de essa prática ser legalizada, o consumidor precisa ficar atento a algumas questões.

Os chamados Fifo – em alusão ao método de controle de estoque “first in, first out” (o primeiro que entra, primeiro que sai) – ajudam a manter o comércio sem grandes prejuízos, oferecendo produtos com prazo de validade prestes a vencer. Os produtos que têm mais saída nesse processo são laticínios, embutidos e pratos prontos.

“Antes de olhar as gôndolas do supermercado, eu procuro o espaço de produtos que têm a data de validade próxima do vencimento. Consigo comprar produtos de boas marcas, que têm o preço mais alto, por valores bem menores”, pontua a professora Cássia Vidal.



PROCON

O coordenador do Procon, Alexandre Braga, alerta que existe uma orientação dos órgãos fiscalizadores de produtos alimentícios para que os estabelecimentos tenham placas de identificação do prazo máximo em que o produto deve ser consumido.

“Recomendamos aos supermercados e a todo estabelecimento que trabalha com alimento perecível que identifiquem e alertem o consumidor de que o produto está perto de vencer e, portanto, deve ser consumido em um prazo mais rápido”, explica.

ANÁLISE

A nutricionista Ilana Carla Gonçalves destaca que, mesmo o alimento estando dentro do prazo de validade, é importante analisar os aspectos físicos do produto, como embalagem, consistência, cor e cheiro.

“É importante planejar as compras antes de ir ao supermercado. Comprar o produto pensando em quanto tempo ele será consumido. Alguns alimentos menos perecíveis, como arroz e feijão, podem ser consumidos mesmo se o prazo de validade estiver vencido, desde que estejam armazenados corretamente. Pois a data de vencimento é um período de referência do fabricante em relação aos nutrientes, questões sanitárias e organelas”, afirma Ilana, que também é coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Fasi.

Cosméticos exigem mais atenção à data de validade

O prazo de validade de cosméticos, principalmente maquiagens e perfumes, já deve ser observado com mais rigor.

O uso indevido desse tipo de produto pode acarretar irritação na pele, com ardência e vermelhidão.

“Quando o prazo de validade dos cosméticos expira, seus princípios ativos, assim como os conservantes, perdem efeito”, alerta a cosmetóloga Aléssia Martins.