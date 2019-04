Os 20 maiores parques estaduais de Minas Gerais devem passar a ser geridos em conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. Desse total, três estão no Norte de Minas – um deles em Montes Claros.

O governo do Estado lançou, ontem, um programa de concessão das unidades, que tem um ambicioso objetivo de aumentar em até quatro vezes o número de visitantes.

Minas possui atualmente 94 unidades de conservação, sendo que o poder público custeia tanto as operações como a conservação dos espaços. A ideia é, com as parcerias, economizar nos serviços para manter a preservação.

Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Germano Vieira, um comitê executivo foi criado para determinar as regras de desenvolvimento do programa de concessões.

“É um desafio gerir as unidades de conservação. Essa parceria nos ajudará a avançar em serviços como trilhas, hospedagens, turismo de aventura e lazer como um todo”, afirmou.

No Norte de Minas, passarão por esse processo o Parque Estadual de Serra Nova, que fica nos municípios de Porteirinha, Riacho dos Machados, Mato Verde, Rio Pardo de Minas e Serranópolis de Minas; o Parque Estadual da Serra das Araras, que fica em Chapada Gaúcha; e o Parque Estadual da Lapa Grande, em Montes Claros.

Este último é considerado um dos maiores parques urbanos do país. Possui 7 mil hectares de área, com bioma de Cerrado e um complexo de grutas, além de abrigar os principais mananciais de fornecimento de água para a cidade.



GESTÃO

“A gestão do parque continua sendo do IEF (Instituto Estadual de Florestas), ou seja, as gestões de conservação e ambiental. Estamos transferindo a gestão da visitação. Com esse programa, vamos aumentar e melhorar a qualidade de infraestrutura das unidades de conservação, atendendo os anseios do público, que precisa de uma estrutura mais adequada. Elas têm belezas naturais incríveis, e vamos casar isso com oportunidades de recreação, dando uma infraestrutura realmente muito mais adequada para atingir todos os públicos”, explicou o diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Antônio Malard.

Serão oferecidos nas unidades de conservação do Estado meios de hospedagem, venda de alimentos e bebidas, atividades de lazer e aventura e venda de souvenires. As medidas garantirão um aumento no número de usuários e incentivo ao turismo.

A Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop) irá viabilizar os procedimentos de concessão, oferecendo os subsídios técnicos, econômico-financeiros e jurídicos para o programa.