A pandemia pelo novo coronavírus, que se instalou no Brasil há quase dois anos, adiou o sonho de ver o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no Norte de Minas, com o título de patrimônio mundial nas categorias natural e cultural. Mas os trabalhos de preparação do dossiê sobre a unidade de conservação continuam acelerados.

E nem mesmo a pandemia foi capaz de reduzir a visitação ao parque. Com tantas belezas naturais, riquezas espeleológicas e diversidade de fauna e flora, o parque continua sendo o mais visitado do Norte de Minas.

Apesar das interrupções das atividades por conta da pandemia, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu conseguiu manter, em 2021, média superior a 450 visitantes por mês. Foram mais de 1.500 visitantes de janeiro a junho, sendo que, nesse período, a unidade ficou fechada por dois meses.

Em 2020, o parque só recebeu turistas nos três primeiros meses do ano, totalizando 1.242 visitantes. Prova de que a área tem total condições de receber o título mundial.

Representante da Sociedade Brasileira de Espeleologia no Norte de Minas e um dos coordenadores e articuladores da candidatura do Peruaçu a patrimônio mundial, Leonardo Giunco afirma que o novo prazo para apresentação do dossiê é 2023.

Mas, nem por isso o ritmo dos trabalhos diminuiu. Segundo Giunco, os estudos e a documentação exigidos pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) são complexos.

É preciso mostrar os sítios arqueológicos, formações geológicas, químicas e hidrológicas, bem como minucioso estudo de fauna e flora, explica Giunco.

“Não resta dúvida de que reúne todos os quesitos exigidos pelos organismos internacionais para receber o Selo das Nações Unidas”, diz, confiante.

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu foi criado em 1999, com área de 56.449 hectares.



APOIO

No final de novembro, a candidatura do Peruaçu ao título da Unesco ganhou importante apoio do governo de Minas, por meio das secretarias de Estado de Cultura e Turismo.

Com isso, também foi intensificada a comunicação e obtido um maior apoio do governo federal, através dos Ministérios do Turismo e Meio Ambiente e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Todo apoio é importante porque apenas 40 sítios no mundo têm essa classificação mista, ou seja, dupla candidatura a Patrimônio Natural e Cultural, sem contar que o dossiê é um processo científico demorado, de no mínimo seis meses, e de alto custo – mais de R$ 1 milhão –, porque o que se pleiteia é transformar um bem do Brasil em Patrimônio Mundial”, ressalta Giunco.

Peruaçu tem guias locais e estrutura de padrão internacional

Uma das exigências do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para implantação de uma unidade de conservação no país é a de que os moradores dos municípios que integram a área verde participem ativamente de suas atividades, seja como funcionários ou como guias turísticos.

Nesse quesito, o Peruaçu é modelo no país: preparou, desde que foi aberto à visitação, em 2014, mais de cem condutores de Januária, São João das Missões e Itacarambi. Para isso, contou com o respaldo do Instituto Ekos Peruaçu, que atua na sede do parque.

O ambientalista Adailton Santana, que durante 12 anos foi secretário de Meio Ambiente de São João das Missões, que abriga a Terra Indígena Xakriabá, foi um dos primeiros guias a ser credenciado.

“O Peruaçu é a porta do turismo de todo o Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Gerou renda para todas as comunidades do entorno, para toda a cadeia do turismo”, afirma.

E o movimento de visitação está sendo retomado neste ano, com as pessoas se vacinando contra a Covid-19.

Para se adequar a essa nova etapa do turismo do parque e à sua candidatura a Selo Mundial da Unesco, o guia criou uma microempresa. “O parque mudou nossa realidade, porque o turista não gasta apenas nos hotéis e pousadas, mas nos restaurantes, na compra de artesanato. Por isso temos que nos capacitar cada dia mais, notadamente via turismo de base comunitária, para atender a essa clientela atraída notadamente nos meses de dezembro e janeiro pelo maior conjunto de atrativos turísticos de todo o sertão de Minas”, afirma Santana.



PADRÃO INTERNACIONAL

Observador de aves há mais de 20 anos, com trabalhos publicados em parceria com Organizações Não Governamentais que atuam, sobretudo, na proteção de espécies ameaçadas, o fotógrafo Gustavo Oliveira ficou impressionado com a fauna do Peruaçu e com a estrutura do parque, bem como os principais atrativos, como a Gruta Janelão e o Arco do André.

“Surpreendeu-me positivamente em todos os sentidos. Muito bem estruturado, sinalizado, você não vê nenhuma sujeira, as árvores que caem são imediatamente retiradas para desobstrução das trilhas”, observa Gustavo.

Ele também não poupou elogios ao nível dos guias turísticos e brigadistas. “Como tudo no Peruaçu, de nível internacional, porque é muito difícil encontrar uma unidade de conservação em que tudo funciona perfeitamente”, ressalta.

Uma das coisas que chamou a atenção do fotógrafo foi o vídeo de segurança exibido no centro de visitantes do parque. “É item muito importante que deveria ter em todos os parques”.

Um dos principais colaboradores da plataforma Wikiaves, com registros de mais de 70% das aves brasileiras e fotografias de espécies raras e ameaçadas de extinção, como a Saíra-apunhalada (Nemosia rourei), Jacu-estalo (Neomorphus geoffroyi) e Rolinha-do-Planalto (Columbina cyanopis), Gustavo ficou igualmente impressionado com a riqueza da avifauna do parque.

Indagado como foi a “passarinhada”, disparou: “rapaz, foi bom demais. Um banquete completo”.

No rol de aves clicadas por Gustavo estão as espécies de Caatinga, como o “João-xique-xique (Synallaxis hellmayri), Bico-virado-da-caatinga (Megaxenops parnaguae), Arapaçu-do-nordeste (Xiphocolaptes falcirostris), Pato-de-crista (Sarkidiornis sylvicola) e Torom-do-nordeste (Hylopezus ochroleucus).