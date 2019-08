Um incêndio de grandes proporções se alastrou rapidamente na tarde desta quarta-feira (14) pela Serra do Mel, em Montes Claros. Os danos ainda não foram calculados pelo Corpo de Bombeiros, mas a preocupação é grande, pois a região tem alta importância ambiental – é um dos principais biomas naturais de Montes Claros, com rica diversidade de plantas e animais silvestres.

Além disso, de acordo com a Copasa, cerca de 35% do abastecimento de água da cidade sai desta região, que abriga o Parque Estadual da Lapa Grande e a cabeceira do rio Vieiras.

O fogo na área de reserva alerta para o alto risco de queimadas nesse período – e que está mais crítico em 2019, com mais que o dobro de ocorrências do ano passado.

Nada menos que 1.500 campos de futebol já foram destruídos pelas chamas nas unidades estaduais de conservação e no entorno delas em Minas neste ano.

E no Norte de Minas a situação tende a se agravar, já que a região é a segunda do Estado que mais apresenta focos de calor, com 1.023 pontos, ficando atrás apenas da região Nordeste, que tem atualmente 1.172, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Tempo seco e vento forte favorecem a propagação das chamas, muitas vezes provocadas pela ação do homem.

Ao todo, 1.449 hectares viraram cinzas em Minas de janeiro a julho deste ano. Foram 178 incêndios – a maioria, provocados por ação humana – nas áreas protegidas. Os dados, no entanto, são parciais. Agosto a outubro são os meses com mais incidência de fogo.

Somente no Norte de Minas, neste ano, foram contabilizados 15 incêndios, com 44,94 hectares de florestas queimadas.



SERRA

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessárias mais de cinco horas para controlar o fogo que atingiu a Serra do Mel, que começou às margens da BR-365, próximo a Ponte Branca. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

A linha de fogo atingiu mil metros de extensão e foi necessário reforço para o combate. Vinte pessoas ajudaram na ação: além do Corpo de Bombeiros, foram enviadas equipes de brigadistas, profissionais do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Copasa.

“Foi um trabalho duro. Tivemos que agir com pressa para o estrago não ser pior. Recomendamos que, a qualquer sinal de fogo, o Corpo de Bombeiros seja rapidamente acionado”, enfatiza o tenente Igor Cruz, responsável pela operação.

Negligência como causa

“A grande maioria dos incêndios florestais tem origem em queima de áreas de pastagens, visando a renovação com o período chuvoso posterior, além das queimadas nas margens de rodovias, iniciadas por atos de vandalismo e negligência de motoristas e transeuntes”, afirma o coordenador do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), Rafael Macedo Chaves.

Nas áreas urbanas, ele cita ocorrências com origem na queima de terrenos baldios e lotes vagos, principalmente em períodos de muito vento, como agora, em agosto.

O maior incêndio registrado no Norte de Minas ocorreu em 2015, no Parque Estadual Lapa Grande, onde cerca de 15 mil hectares da reserva foram queimados. O incêndio foi criminoso.



BALANÇO

No ano passado, somente no Norte de Minas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semade) registrou 82 ocorrências de queimadas, com aproximadamente 4.724,59 hectares destruídos.

Ambientalistas ressaltam que a recuperação das áreas atingidas pode demorar décadas.

(Colaborou Léo Queiroz)