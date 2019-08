A Polícia Civil madrugou para desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas na cidade de Montes Azul. A operação “Tabernam” foi realizada ontem e prendeu 21 pessoas, sendo seis do mesmo grupo familiar, incluindo um dos principais traficantes do Norte de Minas, conhecido como “Pezão”. Foram três meses de investigação que uniu uma força tarefa de cem policiais civis de três regionais.



O esquema era feito dentro do bar “DK”, que além de bebidas era fachada para o comércio de diversos tipos de drogas, principalmente cocaína. O objetivo da Operação foi de repreender o crime e de associação para o tráfico de drogas que gera outras infrações conexas, além de tornar indisponíveis móveis e imóveis adquirimos com o proveito do crime.



Ainda não foi calculada a quantia em dinheiro que a quadrilha movimentava.

