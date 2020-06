A Polícia Militar concluiu inquérito administrativo que envolve três policiais que trabalham em Coração de Jesus. Eles são acusados de envolvimento com duas adolescentes e de realizarem os encontros em horário de serviço, na viatura policial.

De acordo com a portaria n°101.443/2020, a denúncia contra os militares foi confirmada. Os encontros com as meninas menores de idade aconteciam também nas dependências do quartel da Polícia Militar na cidade.

Como medida inicial, os envolvidos serão realocados para outros municípios. Posteriormente, passarão pela Corregedoria do Estado, em Belo Horizonte, podendo chegar a serem expulsos da corporação. Eles também vão ser julgados na Justiça comum, uma vez que as meninas são menores de idade – o que pode ser considerado pedofilia.

Os militares estão lotados no destacamento de São João do Pacuí. Após uma denúncia anônima, a Corregedoria da Polícia Militar abriu inquérito para investigar o caso, em que foi constatada a infração dos militares envolvendo práticas sexuais com duas adolescentes, de 15 anos, e fornecimento de bebida alcoólica para as mesmas.

Através de imagens, vídeos e prints de conversas pelo WhatsApp, além da confirmação das adolescentes, a Corregedoria concluiu o inquérito. Os envolvidos também foram interrogados e houve a quebra do sigilo bancário e telefônico.

Foram incluídos no inquérito cópia da escala de serviço e, através do mandado de busca e apreensão, foi encontrada em um dos armários do quartel, sacola plástica, de cor preta, contendo apetrechos que podem ser usados em atos sexuais (corda, chicote, amarras de tornozelo e pulso).

Para o tenente-coronel Gildásio Rômulo Gonçalves, comandante do 10° Batalhão de Polícia Militar, a ação dos militares fere o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, e há existência de indícios de transgressões disciplinares residuais por parte dos investigados.

Dentro da corporação, os policiais responderão pelos crimes de libidinagem e abandono de posto.