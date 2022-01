O Norte de Minas vai receber mais investimentos na área de geração de energia solar, se consolidando como polo mineiro e nacional da energia limpa. Um protocolo de intenções foi assinado entre o governo do Estado e a Atlas Renewable Energy, para construção de mais três usinas solares em Pirapora.

As novas unidades vão gerar cerca de 1,2 mil empregos em Minas Gerais durante a fase de implantação.

O acordo prevê a construção do complexo Lar do Sol, com capacidade de 239 megawatt-pico, o equivalente para abastecer 261 mil residências, levando-se em consideração o consumo médio das famílias brasileiras.

Além disso, o parque vai evitar a emissão de aproximadamente 40.500 toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) por ano. A expectativa é a de que o empreendimento entre em operação em junho deste ano.

A Invest Minas teve papel fundamental para possibilitar a abertura de novas usinas. “Nossa atuação consistiu em promover uma interação saudável entre a empresa e o Estado, orientando os empreendedores sobre o que fazer para ter acesso a benefícios fiscais e, assim, viabilizar financeiramente a implementação do projeto”, conta o analista de Promoção de Investimento, Gustavo Pontello, que esteve à frente do processo na agência estadual.



ENERGIA LIMPA

Em novembro de 2021, Minas Gerais alcançou a marca histórica de 2 gigawatts (GW) em operação de fonte solar, somando-se os valores de geração centralizada e distribuída.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), já são 1,4 GW de potência instalada em geração distribuída, colocando o Estado na liderança brasileira no setor, com 17,5% da produção nacional.

No mesmo mês, o governo publicou o Decreto nº 48.296/2021, que concede isenção do ICMS nas operações de importação de equipamentos e componentes para geração de energia solar e eólica.

A medida garante aos projetos instalados em território mineiro acesso a bons fornecedores de componentes, além dos que já existem no Estado, melhorando a competitividade nesse mercado.

A assinatura do acordo com a Atlas Renewable Energy, de acordo com o governo do Estado, reforça o compromisso com a sustentabilidade, dando condições para a atração de novos empreendimentos de geração de energia limpa, que também abrem mais postos de trabalho e incrementam a arrecadação para municípios e Estado.



POLO

Do total de 853 municípios mineiros, mais de 99% têm geração distribuída de fonte solar fotovoltaica. Já a geração centralizada, que envolve grandes cargas, como aquelas em parques solares e usinas, está concentrada no Norte do Estado.

A marca de 2 gigawatts simboliza mais de R$ 9 bilhões em investimentos e geração de cerca de 60 mil empregos no Estado, de acordo com dados da Absolar.

*Com Agência Minas