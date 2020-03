O Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Pirapora vai abrigar um Hospital de Campanha para ampliar a oferta de leitos no atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus. A medida foi definida pela prefeitura e aprovada pelo Ministério Público. A unidade de saúde deve começar a funcionar dentro de 15 dias.

O hospital será criado para evitar a sobrecarga e até um colapso nos atendimentos da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em caso de agravamento no número de pessoas infectadas com o coronavírus na cidade e região. Pirapora possui 28 casos suspeitos da doença, um deles já descartado.

Uma equipe multidisciplinar, com profissionais capacitados e com experiência em saúde pública, vinculados aos órgãos envolvidos, está à frente da estruturação necessária do espaço, concedido pela Secretaria de Saúde.

Desde a última segunda-feira (23), estão sendo definidos e elaborados os processos operacionais, observando os protocolos a serem seguidos, conforme o Ministério da Saúde tem recomendado para os casos de pacientes que apresentam os sintomas relacionados à Covid-19.

“É gratificante saber que podemos contar com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha e Polícia Rodoviária. O coronavírus vem despertando pânico na população, por todos os riscos que oferece, e uma antecipação como essa pode nos preparar melhor para o que está por vir. Fico muito orgulhosa de toda essa mobilização e percebo que estamos mais fortes nessa luta”, afirma a prefeita de Pirapora, Marcella Fonseca.



MAIS MÉDICOS

Para ajudar a conter a pandemia, a Prefeitura de Pirapora contratará, de forma emergencial, profissionais de saúde para o enfrentamento do novo coronavírus. A equipe contará com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidador social, auxiliar de cuidador social e agentes administrativos com disponibilidade para início imediato.

Os interessados têm até 30 de março para se inscrever pelo e-mail processoseletivopirapora@gmail.com ou entregar a inscrição na sede da Prefeitura de Pirapora, na rua Antônio Nascimento, 274, Centro, das 13h às 15h.